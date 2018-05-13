Kulüpten yapılan açıklamaya göre Altınordu formasını 4 sezondur giyen kaptan Serkan Göksu, kararını teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serkan Göksu, Sinan Osmanoğlu ve Arif Morkaya gibi genç oyuncuların önünü açmak için bu kararı aldığını belirterek, "Altınordu'da bir çok futbolcunun hayal bile edemeyeceği sayıda, tam 121 maça çıktım. Kaptanlık onuruna ulaştım. Üç kez play-off'u son maça kadar kovalama heyecanı yaşadım. Artık ayrılık vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 34 lig maçının 32'sinde sahaya çıkan 1993 doğumlu orta saha oyuncusu, Altınordu'daki misyonunu tamamladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu bir yolculuk. Benim için her anı çok güzel duygularla geçti. 20 yaşında bir genç olarak geldiğim kulübümden deneyimli, kariyerli ve hedefleri olan bir oyuncu olarak ayrılıyorum. Her güzel şeyin bir sonu var. Önemli olan doğru zamanda ve kimseyi üzmeden karar alıp uygulamak. En doğru zamanın ise şimdi olduğunu düşünüyorum."

Serkan Göksu, Altınordu'ya 2014-2015 sezonu başında Evkur Yeni Malatyaspor'dan geldi. Spor Toto 1. Lig'de 4 sezonda 111 lig, 10 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Serkan, kırmızı-lacivertli forma ile 2 kez gol sevinci yaşadı.