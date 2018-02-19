Ünlü şarkıcı Serkan Kaya, SHOW TV ekranlarında Seda Sayan'ın konuğu oldu.



Serkan Kaya, ‘Kara Gözlüm’ şarkısının klibinde Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçmişti. Ancak klip çekimlerinden sonra Nur Yerlitaş, o dönem şehitler hakkında skandal ifadeler kullanmıştı. Daha sonra Serkan Kaya'nın Nur Yerlitaş'ı klipten çıkardığı iddia edilmişti.



Ünlü şarkıcı konuyla ilgili ilk kez konuştu. Kaya, "Nur Yerlitaş'ın isteği üzerine görüntülerini klipten çıkardım" dedi.

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