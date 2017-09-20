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Genç kız ise ünlü şarkıcıya ‘Hem kıro sevmiyorum hem sanane’ diye cevap vererek ünlü şarkıcıyı ti’ye aldı. ‘Duymayan Kalmasın’ programında durumu değerlendiren Seren Serengil erkeklerin bu tip flörtöz mesajlarından yakındı.