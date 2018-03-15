5 | 10

Uçar, “Yo yo kesinlikle öyle bir şey olamaz. Bizim olayımızın üstünden çok zaman geçti. Biz sadece Eymen’in annesi ve babasıyız. İki dost, iki iyi arkadaşız. Başka da bir durum söz konusu değil.” açıklamasını yaptı.