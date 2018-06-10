IIF tahminlerinden derlenen bilgilere göre, bu yıl Çin, Macaristan, Kore, Rusya ve Tayland'da sermaye çıkışı, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Meksika, Polonya, Güney Afrika ve Ukrayna'da ise sermaye girişi yaşanacak.
Sermaye girişi yaşanması beklenen 12 ülkeye toplam 264 milyar dolar nakit akışı öngörülüyor. Öte yandan sermaye çıkışı olacağı öngörülen 5 ülkede para çıkışlarının toplam 221,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Böylece bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 gelişmekte olan ülkeye toplam 42,3 milyar dolarlık net sermeye girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Geçen yıl 88 milyar dolarlık net sermaye girişi yaşandığı öngörüsü dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte gelişmekte olan ülkelere para girişi beklentisinin 45,7 milyar dolar azaldığı görülüyor. Söz konusu azalışın gerekçeleri arasında, ABD tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükseliş, merkez bankalarının normalleşme adımları kapsamında para musluğunun kısılması, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler gösteriliyor.
EN FAZLA GİRİŞ BEKLENTİSİ TÜRKİYE'YE
Bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişinin Türkiye'ye gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'ye geçen yıl 39,1 milyar dolarlık sermaye girişi yaşanırken, yıl sonunda bu rakamın 51,3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Türkiye'ye gelen sermaye girişlerine bakıldığında, halihazırda yılın ilk 4 ayında 25,8 milyar dolarlık para akışı gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Türkiye'nin ardından en fazla sermaye girişinin 41,9 milyar dolarla Arjantin'e, 41,1 milyar dolarla Brezilya'ya, 40,4 milyar dolarla Hindistan'a, 20,5 milyar dolarla Endonezya'ya 15,2 milyar dolarla da Meksika'ya olması bekleniyor.
Yıl sonunda Kolombiya'ya 13,7 milyar dolar, Güney Afrika'ya 12,9 milyar dolar, Çek Cumhuriyeti'ne 9,3 milyar dolar, Şili'ye 7,7 milyar dolar, Ukrayna'ya 6 milyar dolar, Polonya'ya 4 milyar dolarlık para girişinin gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
EN FAZLA SERMAYE ÇIKIŞI BEKLENTİSİ KORE'DE
IIF tahminlerine göre, bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye çıkışı Kore'de yaşanacak. Kore'den sermaye çıkışının 77 milyar dolara ulaşması beklenirken, yılın ilk 4 ayına bakıldığında söz konusu ülkeden 22,3 milyar dolarlık paranın diğer ülkelere kaçtığı görülüyor.
Kore'nin ardından en fazla nakit çıkışının 76,1 milyar dolarla Çin'de yaşanacağı öngörülürken, bunda ABD ile ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin etkili olduğu değerlendiriliyor.
Macaristan 9,6 milyar dolarlık, Tayland 22,6 milyar dolarlık ve Rusya da 36,4 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşanması beklenen ülkeler arasında yer alıyor.
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