Oyuncu Sermiyan Midyat, birlikte asansöre bindiği köpeğine tepki gösteren komşularına 'Asansöre köpek de biner eşek de biner. Her türlü hayvan biner' dediği gerekçesiyle Bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. İHA'nın haberine göre, mahkeme, Midyat'ın cezasını 5 yıl erteledi.
Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat'ın, Cihangir'de birlikte yaşadığı köpeğine tepki gösteren komşularına hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, karara bağlandı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sermiyan Midyat ile şikayetçiler Sinan Berksöz ve Osman Berksöz katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Berksöz ailesinin avukatı duruşmada söz alarak, şikayetlerinin devam ettiğini, sanık Midyat'ın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.
Midyat'ın avukatı Dilara Sezgin ise olaydaki asıl mağdurun müvekkili olduğunu belirterek, "Müvekkilim mağdurdur. Olayın yaşandığı evden ayrılmak zorunda kalmıştır. Hakaret iddialarına ilişkin hiçbir somut delil bulunmamaktadır. Beraat talep ediyoruz" dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, mevcut delil durumu ve atılı suçun yasal unsurlarını dikkate alarak, Midyat'ı Bin 500 TL adli para cezasına çarptırarak, 5 yıl süreyle erteledi.
Kararın ardından görüşü sorulan Midyat'ın avukatı Dilara Sezgin, "Davanın açılma sebebi müvekkilimin hayvanseverliğinden kaynaklanıyor. Sermiyan Bey'in oturduğu apartmanın sahibi, binada köpek istemiyordu. 'Köpeğiniz çiş yapıyor' diyerek Sermiyan Bey'in köpeğini atmasını istedi. Hayvansever bir şahıs, neden köpeğini atsın? Müvekkil ilk duruşmaya geldi, 'Benim köpeğim asansöre binebilir, evimde kalabilir' dedi. Pislemediğine dair Sermiyan Bey'in yardımcısı da tanık olarak ifade verip, böyle bir şeyin olmadığını ve öyle bir yerde zaten çalışmayacağını söyledi" dedi.
Midyat'ın köpeği ile birlikte asansördeyken, komşularının da asansöre bindiğini ve müvekkiline köpekle asansöre bindikleri için tepki gösterdiği belirten avukat Sezgin, "Sermiyan Bey, 'Asansöre köpek de biner eşek de biner. Her türlü hayvan biner' diyerek mizahi bir ifadede bulunmuş. Komşuları bunu hakaret olarak algılayıp dava açtılar. Mahkeme ilk yargılamada beraat verdi. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne gitti. Beraat kararına ilişkin yeterinde gerekçe olmadığından dosya geri döndü. Bugün görülen duruşmada müvekkil para cezasına çarptırıldı ama HAGB(Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) uygulandı" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.