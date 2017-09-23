Serpil Çakmaklı: Beni oyunculukta orgazma çıkartacak bir karakter olmalı

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Kimseye, 'Serpil durdu durdu yaptığı işe bak' dedirtmem. Beni oyunculukta orgazma çıkartacak, açlığımı giderecek bir karakter olmalı. Engelli bir kardeşimizi oynamayı çok isterim. Onların yaşamını, psikolojik dünyasını düşünsenize. O derinlikte bir karakter yazılmalı. Ancak o zaman orgazm olabilirim. Ben ona açım. Güzel işlere açım.