Serpil Timuray en güçlü kadınlar listesinde

Vodafone Grubu’nun Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray, ABD merkezli Fortune Dergisi’nin 2017 yılı için hazırladığı “En Güçlü Kadınlar Uluslararası Listesi”nde 27’nci sırada yer aldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre şirketten yapılan açıklamada, Ocak 2014’ten beri mevcut görevini sürdüren Timuray’ın, Vodafone Grubu’nun dünya İcra Kurulu’nda görev yaptığı hatırlatıldı. Açıklamada Serpil Timuray’ın, grubun marka, ürün ve servis portföyü, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri hizmetleri fonksiyonları ve bu foksiyonlardaki yetenek gelişiminin liderliğini yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.