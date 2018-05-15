HT Magazin'de yer alan habere göre, alanlarında uzman isimlerin katılımcılara sağlık, spor, beslenme, güzellik ve iyi yaşamla ilgili önerilerde bulundukları festivalde konser veren ünlü şarkıcı, performansıyla beğeni topladı.

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