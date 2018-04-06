Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Servet”in 1. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.

"HAYALİ BİR SEVGİLİM VAR BENİM!"

Tanıtımlarıyla merak uyandıran Servet’in 1. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Can Yiğit (Yusuf Çim), Ferah’ı (Bahar Şahin) bulmak için Çocuk Esirgeme Kurumu’na geldiği anda kaderin onlara oynayacağı oyundan habersizdir. Can, ilk karşılaştıkları anda kendini Ferah’ın gülümseyen gözlerine kaptırıyor.

Ferah’ın koşarak Korkmaz’a (Baran Bölükbaşı) sarıldığı tanıtımda, “Çok uzaklardan gelip, beni çok uzaklara götürecek hayali bir sevgilim var benim!” sözleri de dikkat çekiyor.

Servet, Perşembe saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!