Show TV'nin yeni dizisi Servet romantik tanıtımıyla beğeni topladı. Can Yiğit, Kudret Fettah’ın “Önce Hande’yi kendine aşık edeceksin sonra da onunla evleneceksin!” sözlerine, “Bu bir iş değil, bu gönül meselesi!” diyerek karşı çıkıyor. Ferah’ın gönlüne düşmesiyle Can yaşadıklarını sorgularken, ikilinin romantik anları dikkat çekiyor.

Servet 2. bölüm 2. fragmanı;

Servet, Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

SERVET'İN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Servet’in Perşembe akşamı ekrana gelecek 2. bölümünde Can’ın gönlüne Ferah düşerken, Hande’yle sanıldığı gibi yakın bir ilişkisi olmayan Can vefa duygusu ve aşkın sarsıcı gücü arasında sıkışmaya başlıyor. Yener uzun zamandır üzerinde çalıştığı kaya gazı projesinin boş bir proje olmadığını, babasının adını bile bilmediği bir kıza bıraktığı toprakların ne kadar değerli olduğunu Belkıs’a ispatlıyor. Belkıs ne yapacak? Hedefine ulaşmak için ölüm emri verecek kadar gözü kararmış Yener için tehlikeli bir yola mı girecek, yoksa onu bu yoldan vazgeçirecek mi? Öte yandan Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan kaçan Narin, polis tarafından aranırken yerel basına düşen haber Can’ın başını ağrıtacak. Duru, aile içinde giderek yalnızlaşan Can’la yakınlık kurmaya çalışırken, gerçekte amacı ne? Kudret Fettah, işlediği günahın, vicdan azabıyla boğuşurken Savcı Yaşar neyin peşinde? Servet oyunu Yener’in ilk hamlesiyle başlıyor.

Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.