Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan dizisi Servet’in 2. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ferah bir kez daha karşılaştığı Can’ın kendisine selam vermemesini anlayamazken Can, Hande’ye aldığı çiçekle hızla uzaklaşıyor. Can’ın “Bu yüzdenmiş Hande, bu yüzden sana evlilik teklif etmemişim. Gönlüme Ferah diye bir kız düşecekmiş!” sözlerinin dikkat çektiği sahnede büyük düşmanlıklar ve birbirinden nefret eden ailelerin arasında Can ve Ferah’ın hikayesinin dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.
SERVET 2. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE
SERVET İLK BÖLÜM ÖZETİ
Servet’in bu akşam ekrana gelen ilk bölümünde yıllar önce acil servis hemşiresi olan Sevim, polis memuru Mehmet Ocak’ın yardımıyla Ferah’ı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bıraktı. Korktuğu için yıllarca susan emekli polis memuru Mehmet, Kudret Fettah’a işlediği büyük günahı hatırlatan bir mektup yazdı. Çünkü Kudret Fettah hem kızı hem de torunu için yıllar önce ölüm emri vermişti. Aldığı mektup, Kudret Fettah’ın yıllardır peşini bırakmayan vicdanını harekete geçirdi. Kudret, Can’dan Adana’ya gidip mektupta bahsi geçen bebeği bulmasını isterken onun torunu olduğunu Can’a söylemedi. Adana’ya giden Can emekli polis memuru Mehmet’in öldüğünü, karısının da bir şey bilmediğini söylemesiyle Çocuk Esirgeme Kurumu’na gitti. Mehmet Ocak’ın karısı ise Can yanından ayrılır ayrılmaz, Ferah’la ilgili herkesten fazlasını bilen Sevim’e haber verdi. Kurumun kapısının önünde Ferah’ı gören Can, onun aradığı kişi olduğunu bilmeden kendini Ferah’ın gülümseyen gözlerine kaptırdı. Ferah, yaşadığı kurumdan ayrılmak zorunda kalmıştı ve o sırada kurum arşivini inceleyen Can bir şey bulamıyordu. Ferah’ın ayrılmasıyla kuruma dönmemeye kararlı olan Narin, Ferah’tan kaçarken kendini Can’ın arabasının önünde buldu. Can ve Ferah’ın yolları bir kez daha kesişti. Narin ile Korkmaz’ın ardından Adana’dan İstanbul’a gitmek zorunda kalan Ferah, Can’la aynı uçakta ve yanı başında seyahat etti. Can’ın “Ne tesadüf diye düşünme çünkü değil!” sözleriyle kısa bir şaşkınlık yaşayan Ferah, yıllardır içinde büyüttüğü hayali sevgilisiyle yan yana oturduğunu fark etti. Belkıs ve Yener, Kudret’in bütün yetkilerini Can’a devretmesiyle harekete geçti. Kudret tüm dengeleri değiştirecek vasiyetini bir zarf içinde Can’a verdi. Zarfın Can’da olduğunu öğrenen Yener ve Belkıs, vasiyetin içinde bulunduğu kasayı açınca Kudret’in en büyük servetini adını bile bilmediği bir kıza bıraktığını öğrendi. Artık sera işletmecisi olan Sevim’le tanışmak için gelen Ferah, o sırada nişanlısı Hande’ye çiçek almak için gelen Can’la bir kez daha karşılaştı.
Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.
Servet, 19 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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