Show TV'nin Perşembe akşamları ekrana gelen dizisi Servet’in 3. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Bahar, Can’ın nişanlısı Hande ile tanışırken Hande, gerçekleri söylemediği için Can’a hesap soruyor.

Belkıs’ın “Biz katil değiliz!” diyerek gözünü karartan Yener’i engellemeye çalıştığı tanıtımda Narin’in yaşadığı tehlike gerilimi tırmandırıyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Kudret Fettah’ın “Unutma insanları hataları öldürür!” sözleri dikkat çekiyor.

SERVET 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Servet’in Perşembe akşamı ekrana gelecek 3. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Selman’ın İstanbul’a getirdiği Özlem kim? Can’ın aradığı kız mı, yoksa o kızın kim olduğunu bilen kız mı? Kudret Fettah, torunu olduğunu henüz bilmediği Ferah’a, yakınlık hissederken Sevim, yıllar önce hayatını kurtardığı Ferah için yapacaklarının henüz bitmediğini anlıyor.

Polis Korkmaz’ın peşinde. Ferah ve Can ortak kaderlerinde giderek birbirlerine yakınlaşırken, aşkın tılsımıyla mıknatıs gibi birbirlerine çekiliyorlar. Yener’in eline kan bulaşmak üzere. Selin deşifre olurken, Belkıs’ın karanlık yüzü gittikçe büyüyor. Savcı Yaşar’ın Sevim’le olan münasebeti ne? Servet oyunu geri dönüşü olmayan tehlikeli bir yola giriyor.

Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.

Servet, Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!