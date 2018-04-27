Show TV'nin Perşembe akşamları ekrana gelen dizisi Servet’in 4. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yener, tuttuğu kiralık katili arayarak Narin’i öldürmemesini istiyor.

Yener’in ” O kızı hemen bırak, yanlış kız!” diyerek Çoban’ı engellemeye çalıştığı anlarda heyecan yükseliyor. Yener’i dinlemeyerek Narin’e silah doğrultan Çoban’ın ne yapacağı merakla bekleniyor.

Servet, 4. bölümüyle 3 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

SERVET 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Servet’in bu akşam ekrana gelen 3. bölümünde Ferah’la tanışan ve onun dik duruşundan çok etkilenen Kudret Fettah, Adanalı olduğunu da öğrenince ona farklı bir yakınlık hissetti. Eski nişanlısı Efe ile yüzleşen ve gerçekleri öğrenince yıkılan Hande hırsla Can ve Kudret’ten hesap sordu. Polise ifade verirse Çocuk Esirgeme Kurumu'na dönmek zorunda kalacağından çok korkan Narin ise Can'a güvenemiyordu.

Bu nedenle soluğu Sevim'in yanında aldı. Arkasında onu adım adım izleyen Yener'in tuttuğu kiralık katil Çoban'dan haberi bile yoktu. Küçük bir an da olsa baş başa kalma, nefes alma fırsatı yakalayan Ferah ve Can, Ada'ya doğru yola çıktı. Giderek birbirlerine yakınlaşan ikilinin yolları Ada'da bulunan Kudret Fettah'ın evine düştü. Ferah'ı görmekten memnun olan Kudret, torunu olduğunu henüz bilmediği Ferah'ı çok sevdi.

Nedenini bilmediği şekilde Ferah, Kudret'e çok eski anılarını hatırlattı. Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Selman, Can’ın aradığı kız olabilir diye Özlem’i İstanbul’a getirdi. Can, temkinli davranıp ismini bile bilmediği kızı bulması için Özlem’den yardım istedi. Sevim ise Narin ve Ferah’ın polis meselesini çözmek için çareyi, geçmişin sırlarıyla gelen Savcı Yaşar’dan yardım istemekte buldu. Tam savcıya gidecekler ve her şey çözülecek derken Narin kiralık katil Çoban tarafından kaçırıldı. Peki ölümle burun buruna gelen Narin, bu büyük tehlikeden kurtulabilecek miydi?

Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.