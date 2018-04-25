Cadde'nin haberine göre, Bebek'te waffle keyfi yapan Yusuf Çim, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yakışıklı oyuncu, "Çalıştığım ekip çok başarılı. Her dizimde kendime pay çıkartmaya çalışıyorum. Dolayısıyla oradan aldığım enerji ve öğrendiğim bilgi benim için okul gibi oluyor" dedi.



Yanındaki kadın arkadaşları sorulması üzerine oyuncu, "Kendileri setten arkadaşlarım oluyor. Birlikte kahve içelim istedik, size denk geldik" yanıtını verdi.

Yusuf Çim ve set arkadaşları, röportajın ardından aynı araçla Bebek'ten ayrıldı.