Show TV'nin Perşembe akşamları ekrana gelen dizisi Servet’in final bölümü tanıtımı yayınlandı. Yener tuttuğu kiralık katil Çoban’ı herkesten önce bulmaya çalışırken Can, Kuyu’nun “Attığın her adımda, aldığın her nefeste arkanda oluruz. Babamız olursun, Kudret babamız gibi!” sözlerine öfkeyle karşılık veriyor. Korkmaz ve Cafi’nin kavga sahnelerinin dikkat çektiği tanıtımda Can, Narin’i bulmak için Ferah’a söz veriyor. Bulunan cesedin Narin olup olmadığı ise merakla bekleniyor.

SERVET FİNAL BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Servet’in Perşeme akşamı ekrana gelecek final bölümünde Narin kaçırılması Ferah’ı dehşete düşürürken, Can çaresiz! Çevresindeki baskı giderek büyüyor. Narin’i bulma yolunda Kuyu’yla işbirliği yapmak zorunda! Kuyu demek suç demek! Can ne yapacak? Polis Can’ın da peşine düşebilir… Duru, boş durmuyor, Hande’yi elde etmek isteyen eski nişanlısı Efe’ye iyiden iyiye yol verirken, Belkıs kontrolü kaybetmemeye çalışıyor. Ama kontrolü kaybeden biri var. Korkmaz, Selo’nun tahriklerine artık dayanamıyor. Hayatının en zor iki gününde Can, söz verdiği gibi Narin’i bulabilecek mi? Ferah’a verdiği sözü tutup aşk için büyük bir adım atabilecek mi?

Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer aldı.

Servet, final bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!