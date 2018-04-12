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BAHAR ŞAHİN - FERAH KARAKTERİ

Ferah, bütün yaşamını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmiş olsa da hayata gülen gözlerle bakan, yüreği iyilikle dolu bir kızdır. Henüz bilmese de güçlü bir ailesi vardır ve hayalini bile kuramayacağı kadar büyük bir servetin sahibidir.