Servet Yardımcı açıkladı: Şenol Güneş Milli Takım teklifini reddetti

TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına katılan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'nın açıklamalarından bazı satır başları:

"Seçim sürecinde federasyonumuzun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anlamış olduk."

"Türk futbolu son 3-4 senedir FIFA VE UEFA 'dan hiç görmediği saygıyı görüyor."

"Esas hedefimiz 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak."

"Dünyanın hiçbir yerinde devletin spora desteği bu kadar yok."

"Cumhurbaşkanımızın ve yetkililerin desteği ile 21 tane stadyum yaptık."

"Statların zeminleri kulüplerin sorumluluğunda."

"E-bilet sistemi ile güvenlik sorunu ortadan kalktı ve biz bunu tüm dünyaya anlatmayı başardık."

"Altınordu'ya UEFA üzerinden elimden gelen desteği sağlayacağım."

"Aralık ayında ülkemize UEFA'dan bir heyet gelecek."

"Türkiye'deki yeni yetenekleri keşfetmek için araştırmalar yapacağız."

"Ülke olarak az bulunan yeteneklerimize sahip çıkmamız lazım."

"Fatih Terim'in tazminatı yargıya intikal etti. Yargı sürecini bekliyoruz. Daha çok konuşulur"

"Fatih Terim sonrası Şenol Güneş'e teklifte bulunduk ama kabul edilmedi."

"Arda Turan fiziki açıdan hazır değil. O yüzden Barcelona'da şans bulamıyor."

"Türk futbolunda dünyanın kıskanarak baktığı gelişmeler var."

"Aceleci davranırsak 'VAR' sistemi önemini kaybedebilir."

"Video Hakem Sistemi'nden yüzde yüz verim alınmış değil."

Servet Yardımcı