Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliğini hak ettiğini söyledi.
Yardımcı, Ankara'da yapılan TFF Olağan Genel Kurulunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na verilmesiyle ilgili Yardımcı, "Beklediğimiz bir karardı. Çünkü 2019 UEFA Süper Kupa finali de Vodafone Park'ta oynanacak. İki finali almamız UEFA'nın, Avrupa futbol ailesinin Türkiye'ye olan güvenini desteğini gösteriyor. (EURO 2024) Bu da bize büyük bir ümit vermiş oldu." ifadelerini kullandı.
"2024 için çok ümitliyiz." diyen Yardımcı, şöyle devam etti:
"Bu yaz bizim için çok yoğun geçecek. Lobi çalışmalarımız ve 2024 dosyasıyla ilgili çalışmalarımız çok kapsamlı olacak. UEFA'ya her zaman Türkiye'nin çok büyük bir futbol ülkesi olduğunu anlatıyoruz. Hükümetimizin özellikle futbola göstermiş olduğu destek muazzam. Bu yatırımlara gıptayla bakmaları hoşumuza gidiyor. Bütün bu turnuvaları hak ettiğimizi söylüyoruz. Türkiye'nin hak ettiği yerde olmasını istiyoruz. Dolayısıyla var gücümüzle bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."
Yardımcı, Türkiye'nin iki kıtayı birleştirdiğine dikkati çekerek, "İstanbul özellikle hem iki kıtayı birleştiriyor hem de Orta Doğu ve Afrika'ya açılan kapı. Türk Hava Yolları'nın 170 şehre direkt uçuşu var. Üçüncü havalimanımızın ekim ayında devreye girecek olması, ülkemizde 8 yılda yapılan muazzam yatırımlar, yollar, barajlar, tüneller, demir yolları, otellerimizin fazlalılığı... Dolayısıyla biz hak ediyoruz. UEFA da zaten bu anlamda yeni bir ortak arıyor. Yeni bir heyecanın olması açısından bizlere destek veriyorlar. İnşallah, 2024'ü başarıyla lehimize sonuçlandırırız." diye konuştu.
"İHRAÇ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Finansal fair play ile ilgili soru üzerine Yardımcı, Türk kulüplerinin UEFA organizasyonlarından ihracının söz konusu olmadığının altını çizdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taahhüt anlaşmasıyla yollarına devam ettiğini dile getiren Yardımcı, "İhraç diye bir şey söz konusu değil. Taahhütler, sözler verildi. Bu taahhüt ve sözlerin yerine getirilmesi lazım. Daha disiplinli bir şekilde kulüplerimiz yollarına devam etmeliler. İhraç söz konusu değil. UEFA için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor önemli kulüpler. Turnuvalarda bu kulüplerimizi görmek istiyorlar. O bakımdan mali disiplin, sıkı yönetim doğrultusunda kulüplerimiz yollarına devam edecekler." şeklinde görüş belirtti.
"SÜPER LİG'DE VAR'I UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIZ"
Yardımcı, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili statüyü Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) belirlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bizler de aynı statüyü, kriterleri uygulama konusunda taahhütlerimizi verdik. Dışarıda yapılan uygulamaların aynısını biz de ülkemizde uyguluyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı çekmedik. Süper Lig'e çıkma play-off maçlarında VAR'ı çok başarılı bir şekilde uyguladık. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de uygulamaya başlayacağız. Bizler başarılı olacağına inanıyoruz. Belki ilk başta biraz sıkıntılar çıkabilir ama zaman geçtikçe, sıkıntıları yaşadıkça bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Diğer ülkeler gibi bu sistemi benimsedik. Başarılı olması için çalışmalarımızı var gücümüzle yerine getiriyoruz."
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