Servette - Rapperswil-Jona maçı istatistikleri

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Servette, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Rapperswil-Jona takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 62 puanlı Servette 2. sırada bulunuyor, Rapperswil-Jona 53 puana sahip ve 5. sırada. Servette son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Rapperswil-Jona, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 461 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Servette kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Rapperswil-Jona sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Servette son hafta oynanan Aarau maçında 0-0 berabere kaldı.

Rapperswil-Jona ise Neuchatel Xamax karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Servette, 32 gol attı ve 19 gol yedi.

Rapperswil-Jona, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rapperswil-Jona 15 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.