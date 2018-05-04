Servette - Vaduz maç önü

İsviçre Challenge Lig maçında Servette ile Vaduz, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Servette 53 puanla 3. sırada, Vaduz 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Servette son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Vaduz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 387 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Servette kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Vaduz sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Servette önceki hafta Aarau mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Vaduz, Schaffhausen karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Servette, 28 gol attı ve 16 gol yedi.

Vaduz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vaduz, 19 gol atarken 20 gol yedi.