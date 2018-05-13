Servette - Winterthur düellosu

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Servette, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Winterthur takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 56 puanlı Servette 3. sırada bulunuyor, Winterthur 29 puana sahip ve 9. sırada. Servette, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Winterthur, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 621 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Servette kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Winterthur sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Servette son haftadaki Aarau müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Winterthur, Wil 1900 karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Servette, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Servette, kendi sahasında 28 gol attı, 17 gol yedi.

Winterthur, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Winterthur 23 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.