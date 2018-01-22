Edinilen bilgiye göre, Kardemir işçilerini taşıyan 78 S 0293 plakalı işçi servisinin freni patladı. Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde kontrolden çıkan midibüs, bir eve çarparak durabildi.

İHA'nın haberine göre; meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; Karabük Valisi Kemal Çeber ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardemir'e işçi getiren otobüs tahminlerimize göre frenlerinin boşalmasıyla eve çarpıyor. Kazada otobüsün içindeki 4 kişi ölüyor. 2'si hastanede, birinin durumu ağır. Bütün ekiplerimiz AFAD, UMKE, Jandarma, itfaiye hepsi burada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Başımız sağ olsun, üzgünüz" diye konuştu.

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