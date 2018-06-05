1- Garanti süresi ne kadar?
Cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve beyaz eşya başta olmak üzere elektronik ürünler yasal olarak 2 yıllık garanti kapsamında sunuluyor. Tüketici aldığı ürün bozulursa, bu süre içinde ücretsiz onarım hakkını kullanabiliyor. Ücretsiz onarım hakkı kullanılırken, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemiyor. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından ortak olarak sorumlu.
2- Garanti nasıl sorgulanır?
Aldığınız bir ürünün garanti belgesinin olup olmadığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi Merkezi’nin internet sitesi üzerinden (http://egaranti. gtb.gov.tr/) garanti numarası girerek veya şirket seçerek sorgulanabiliyor. Buradan, ürününüzle ilgili garantinin onay tarihi, süresi, geçerlilik durumu ve belge detaylarına erişmek mümkün. Bu sitede ayrıca ürününüzle ilgili ‘kullanma kılavuzları’na da “Sorgulama” bölümünden ulaşabiliyorsunuz.
3- Tamir süresi ne kadar?
Yetkili teknik servisler kendilerine verilen malın tamirini azami tamir süresinde tamamlamak zorunda. Bu süre de kanunda 20 işgünü olarak belirlenmiş. Tamir konusunda üretici ve ithalatçıların, ayrıca ürünün kullanım ömrü boyunca yedek parça bulundurma zorunluluğu da bulunuyor ki bu süre cep telefonları ve bilgisayarlar için 5, televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri için ise 10 yıl.
4- Tamir olmazsa hakkınız ne?
20 işgününü kapsayan süre içinde yetkili servis tarafından tamir edilemeyen, tamir edilmesine karşın garanti süresi içerisinde tekrar bozulan veya tamir edilmesinin mümkün olmadığı bildirilen ürünler için de tüketiciler, şunları talep edebiliyor: Malın bedelinin iadesinin istenmesi, ayıp/ bozuk kısım oranında malın fiyatından indirim talep edilmesi, 30 gün içinde malın yenisiyle veya bir üst modeliyle değiştirilmesi. Satıcı, üretici veya ithalatçı, bu taleplerden tüketicinin seçtiğini yerine getirmek zorunda. Yasa, bu seçeneklerden sadece üçüncüsü için “imkân varsa” ibaresini koyduğundan, değişim satıcının inisiyatifinde.
5- Servis gerçekten yetkili mi?
Elektronik eşyalarda en sık karşılaşılan sorunlardan biri de yetkili servis karmaşası. İnternette karşınıza çıkan her “yetkili servis” ibaresi, maalesef, gerçekten yetkili servisi işaret etmiyor. Hem yasayla gelen haklarınızı sonuna kadar kullanabilmek hem de herhangi bir mağduriyet yaşamamak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi Merkezi üzerinden Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi Sorgulama (SSHY) veya Türk Standartları Enstitüsü’nün e-devlet üzerinden sunduğu “Yetkili Servis Sorgulama” hizmetlerini kullanabilirsiniz.
6- Eğer Kullanıcı hatalıysa?
Teknik servise yolu düşenlerin en çok karşılaştığı durum, “Kullanıcı hatasından kaynaklanıyor” cevabı oluyor. Tüketici, bu durumda ücretsiz onarım, bedel isteme, yenisi ile değiştirme gibi haklarının hiçbirini kullanamıyor. Kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, servis tarafından, azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunlu. Tüketiciler, bu rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabiliyor. 2017 yılı istatistikleri de bu başvuruların yüzde 70’inin tüketici lehine sonuçlandığını gösteriyor.
7- NASIL ŞİKÂYET EDİLİR ?
Yaşamış olduğunuz uyuşmazlıklarla ilgili olarak tüketici başvurunuzu e-devlet üzerinden ilgili Tüketici Hakem Heyeti’ne iletebilirsiniz. E-devlet kullanıcı adı ve şifrenizle https://tuketicisikayeti.gtb.gov. tr/ adresi üzerinden, “şikayet edilen firma bilgileri”, “şikayet bilgileri”, “uyuşmazlığa ilişkin belgeler” ve “tüketici hakem heyeti seçimi” bölümlerini doldurarak şikâyet başvurusu yapmak mümkün.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.