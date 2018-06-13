Türk Hava Yolları’nın ( THY) kuruluşunun 85. yılı için hazırladığı yeni reklam filminde 1990 yılında İzmir-Frankfurt seferini yapan Boeing 727 tipi uçağında dünyaya gelen THY kabin görevlisi Erkan Geldi de oynadı. Almanya’da çalışan Manisalı Kemal Geldi ile evli olan Fatma Geldi, ilk kez 9 Eylül 1990’da Almanya’ya eşinin yanına giderken uçağa bindi. Ancak hamile olan Geldi, THY’nin İzmir-Frankfurt seferini yapan Boeing 727 tipi uçağında doğum sancılarına yakalandı. Kaptan pilotluğunu Erkan Süzer’in yaptığı uçağın ön bölümü Fatma Geldi için boşaltıldı. Yolcular arasında bulunan yeni mezun bir jinekolog da doğuma yardımcı oldu. Geldi Ailesi, bebeğe doğduğu uçağın kaptan pilotun adını koydu.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Erkan Geldi, şimdi THY’de kabin görevlisi olarak uçuyor. Kurumun sosyal medya hesaplarından da gösterilmeye başlanan film kısa sürede 1 milyonun üzerinde görüntülendi. 1947 yılındaki yapılan ilk yurtdışı uçuşu ile başlayan film, Kıbrıs Barış Harekâtı, 215 Japon vatandaşının özel bir seferle İran’dan kurtarılması gibi kurum tarihinde büyük öneme sahip olayları anlatıyor.

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