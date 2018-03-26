İHA'nın haberine göre, 10 yıldan fazla bir süredir Türkiye'de yaşayan ve dünya çapında da birçok değerli sanatçıyla çalışan ses mühendisi Wayne Heights Gittens, nam-ı diğer Ali Baba, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.



Ali Baba için Şişli Latin Katolik Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tarkan, Gittens'in ailesi ve çok sayıda arkadaşı katıldı.



Cenazeye katılmak için özel aracıyla alana gelen Tarkan, basın mensuplarına görüntü vermemek için mezarlığa aracıyla giriş yaptı. Yaklaşık yarım saat içeride kalan Tarkan, tören sonrası tekrardan aracına binerek alandan ayrıldı.



ÜNLÜLER ALİ BABA İÇİN BİR GECE DÜZENLEMİŞTİ



Ünlü ses mühendisi Wayne Heights Gittens için ocak ayında Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Yalın, Manga, Moğollar ve Teoman'ın katıldığı bir yardım gecesi düzenlenmiş, Tarkan da geceyi Ali Baba ile hastaneden canlı izlemişti.

Megastar Tarkan, Wayne Heights Gittens'in ölümünün ardından üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirmişti.

İşte Tarkan'ın o paylaşımı: