Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Turkcell sponsorluğunda, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler Milli Takımı'nın 30 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Riva'da bir kamp gerçekleştirdiği ve hazırlıkların sona erdiği bildirildi.

Ay-yıldızlılar, şampiyonada A Grubu'nda 8 Haziran'da Fas, 10 Haziran'da Tayland ve 11 Haziran'da İspanya ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk ikiye girecek takımlar bir üst tura çıkacak.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, teknik direktör John Ball yönetiminde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, şunları aktardı:

"Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir sonuç elde etmek. Zaten başkanımız Yıldırım Demirören 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesi ile yayımladığı mesajda, Sesi Görenler Milli Takımımız için ilk 3 hedefini açıklamıştı. Dünyanın en önemli engelli futbol altyapısına sahip ülkemizin milli oyuncuları, başkanımızın koyduğu bu hedefe ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacak."