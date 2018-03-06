Organizasyonun üçüncülük maçında Rusya, İtalya'yı 3-2 yendi. Rusya'nın gollerini Denis Egorov (2) ve Andrey Tikhonov, İtalya'nın gollerini ise Sebastiano Gravina ile Paul Iyobo attı.

Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalyalarını Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy verdi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu da final maçının bir bölümünü saha kenarından izledi.

GÜRSOY: HEDEFİMİZ MADRİD'DEKİ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İLK 3'E GİRMEK

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, turnuvada önemli rakipleri yendiklerini belirterek, bu yıl içinde İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda derece hedeflediklerini söyledi.

Gürsoy, Türkiye'de "sesi görenler futbolunun" yükselişte olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Görme engelliler futbolunda 2015'te Avrupa şampiyonluğu gelmişti. 2017'de Berlin'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 5. olarak Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı kazandık. Bu turnuvada da önce Avrupa şampiyonu Rusya'yı, sonrasında da İtalya ve İspanya'yı yenerek finale kaldık. İspanya, görme engelli futboluna bizden daha önce başlamış bir ülke. 2018 Dünya Şampiyonası da İspanya'nın ev sahipliğinde oynanacak. Bugün geldiğimiz noktada Avrupa'nın tek görme engelliler futbol ligine sahibiz. Bugün şampiyon olduk. Hedefimiz Madrid'deki Dünya Şampiyonası'nda ilk 3'e girmek."

Engelli spor federasyonlarıyla iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Gürsoy, şöyle konuştu:

"TFF olarak 4 engelli spor federasyonu ile stratejik iş birliği yaptık. Sadece finansal destek sağlamıyoruz. İletişim, teknoloji, pazarlama ile başkanından en alt çalışanına kadar sevgi desteği vererek engelli futbolunun gelişmesini sağlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın en başarılı ülkesiyiz. İşitme engellilerde, son iki dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonuyuz. Amputenin zaferi tüm dünyaya mal oldu. Vodafone Park'ta 40 bin kişinin önünde dünyanın en büyük organizasyonuyla kupayı aldılar. Görme engellilerde geldiğimiz nokta ortada. Yakın zamanda down sendromlu futbolunu başlatacağız."

FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ

Görme Engelliler Milli Futbol Takımı Kaptanı İbrahim Üzüm, aldıkları kupayı Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere armağan ettiğini söyledi.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya şanssız bir şekilde elendiklerini kaydeden İbrahim, "Almanya'daki hesabı burada kapattık. Dünya Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız. Bu galibiyeti Afrin'deki askerlerimize armağan etmek istiyorum. Allah yardımcıları olsun. Burada bayrağımızı dalgalandırırken, onlar da Afrin'de dalgalandırıyor. Tüm Türkiye adına onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Final maçında ilk golü atan ay-yıldızlı oyuncu Emre Aslan, "İspanya, son Avrupa Şampiyonası finalistiydi. Rusya da son Avrupa şampiyonuydu. Zorlu maçlar oynadık. Finalde İspanya'yı yendik. Golü atmak da bana ve Celal'e nasip oldu. İnşallah devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Kahraman Gurbetoğlu ise önemli bir turnuvada şampiyonluk elde ettiklerini vurgulayarak, "Kazanmak güzel. İspanya'yı Madrid Kupası'nda iki kez yenmiştik. Onlardan sürekli kupa alıyoruz. İyi bir rakip. Son Avrupa Şampiyonası'nın ikincisi. Dünya Şampiyonası'na hazırlık için bu tip ciddi rakiplerle maç yapmamız lazım. TFF de bu konuda yardımcı oluyor." şeklinde görüş belirtti.