Kendilerini bankacı olarak tanıtan sesi güzel kızlar 10 bin banka müşterisini aradı. Siber çete üyeleri, 'kredi kartı aidatı iadesi', 'düşük faizli kredi' vereceğiz yalanlarıyla kart bilgilerini aldıkları banka müşterilerinden 2 milyon liralık vurgun yaptı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde banka dolandırıcılığı şikayetlerinin artması üzerine çalışma başlattı. Liderliğini Yusuf V.'nin yaptığı siber çetenin çağrı merkezi kurarak, sesi güzel kızları işe aldıkları, kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak, 10 binin üzerinde banka müşterilerine ulaştıkları tespit edildi.



2 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

'Kredi kartı aidatınızı iade edeceğiz' veya 'dşük faizli kredi vereceğiz' yalanlarıyla banka müşterilerinin kredi kartı, internet bankacılığı bilgilerini alan çete üyelerinin 2 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.



6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Siber çetenin, müşterilerini dolandırdıkları anda yaptıkları işlemleri de kamerayla kayda aldıkları tespit edildi. Çete üyeleri, dolandırıcılık yolu ile elde ettikleri paraların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar. İstanbul siber polisi liderliğini Yusuf V.'nin yaptığı şebekeye operasyon düzenledi. Aralarında Yusuf V.'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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