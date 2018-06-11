Hipertansiyon yüksek kan basıncı demektir. Asıl sebep dolaşımdaki kan hacmi ve artan damar direncidir. Sağlıklı damarlar, esneme kabiliyetine sahiptir. Esneme kabiliyetinin yitirilmesi ile damarların direnci artar, artan bu direnç ise hipertansiyona yol açar. Sistolik kan basıncı 120 mm Hg, diastolik kan basıncı 80 mm Hg ve altında ise kan basıncı normal demektir. 120/80 mm Hg üzerinde ölçülen tüm değerler hipertansiyon olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda hafif, orta ve ağır şiddette hipertansiyondan söz edilir. Sistolik değer, kanın atar damarlarda oluşturduğu basıncı yansıtırken diastolik değer damarın direncine işaret eder. Başlıca iki tür hipertansiyon vardır: Esansiyel hipertansiyon ve sekonder hipertansiyon. Esansiyel hipertansiyon, nedeni bilinmeyen hipertansiyon demektir, buna primer hipertansiyon da denir. Hipertansiyon olgularının büyük kısmı esansiyeldir. Esansiyel hipertansiyon soya çekimseldir. Dr. Tuncay Filiz'in HT Egeli'de yer alan haberi...
Sekonder hipertansiyon ise böbrek, böbrek damarları, hormonlar, metabolik bozukluklar, ilaçlar, doğuştan damar hastalıkları vb. nedenlerden ötürü oluşan hipertansiyondur. Sekonder hipertansiyon daha az görülmektedir. Sekonder hipertansiyon tedavisi öncelikle sebep olan hastalıklara yönelik olarak uygulanır.
Sessizlik ve sinsilik, hipertansiyonun en önemli özelliklerinden biri olup bu, hiçbir belirti vermeden senelerce gizli kalabileceği anlamına gelir. Çok kez tesadüfi ölçümlerle farkına varılır, bu nedenle pek çok muhatabı kendisine hipertansiyonu yakıştırmak istemez.
Nasıl tedavi edilir?
Öncelikle düzenli bir yaşam tarzı gerekir. Sigara bırakılmalı, alkol azaltılmalı, şişmanlık varsa zayıflamalı, spor yapılmalıdır. Eğer tansiyon 140/90 mm Hg ve üzerinde ise ilaç tedavisine başlanır. Şeker hastaları ve kronik böbrek yetmezliği olanlarda ilaç tedavisine 130/80 mmHg düzeylerinde başlanır. Önerilen ilaç ya da ilaçlar aksatmadan kullanılmalıdır.
Tansiyon nasıl ölçülmeli?
- En az 5 dakika dinlenin
- Kolunuzu sıkan giysileri çıkartın
- Son 15 dakika çay, kahve ve sigara içmeyin
- Kolunuzu kalp hizasında tutun
- İki dakika ara ile iki ölçüm yapın, son ölçümü esas alın
Ne yapmalıyız?
- Ne yapmalıyız?
- Fazla kilolardan kurtulun
- Sigarayı bırakın
- Tuzu azaltın
- Spor yapın
- Stresten uzak durun
- Yağı azaltın
- Alkolü azaltın
Sersemlik hissi ve dengesizlik
Ne tür yakınmalara neden olur?
Baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik hissi, dengesizlik, ateş basma duygusu, görme bozuklukları dile getirilen başlıca yakınmalardır. Kontrolsüz hipertansiyon kalp, böbrek ve beyin gibi önemli organlarda tahribatlara neden olur. Bu durum kalp krizi, inme ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.
Hangi ilaçlar kullanılır?
Hipertansiyon tedavisinde başlıca dört grup ilaç kullanılır. Bunlar diüretikler, beta blokerler, ACE inhibitörleri ve kalsiyum antagonistleridir. Doktorunuz size bunlardan birini ya da birkaçını birlikte önerebilir.
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