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Gelin Duygu Mavier, fotoğraf çekimi için burayı tercih ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Harika geçiyor. Burada zaman geçirdiğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Kalıcı bir anı olacak bizim için." dedi. Ziyaretçi Pelin Uğur da manzaranın harika olduğunu ve herkesin bu zamanda lavanta bahçelerini görmesi gerektiğini ifade etti.