Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyünün "mora boyanan" tarlaları turistler tarafından büyük ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre lavanta, son yıllarda artan yetiştirme alanları ve miktarıyla hem Isparta hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor.
Altyapı çalışmaları sayesinde sezonun açılmasından kısa bir süre sonra 50 binin üzerinde turist çeken Isparta'da bu yıl hedeflenen ziyaretçi sayısı 500 bin. Lavanta bahçeleri gelen ziyaretçilerine sakinlik ve huzurun yanı sıra eşsiz bir doğa içinde fotoğraf çektirme imkanı da sunuyor.
Türkiye'nin dört bir yanından ve yabancı ülkelerden turist çeken 'Lavanta Kokulu Köy' olarak da nitelendirilen Kuyucak'a gelenler, lavantadan üretilen birçok ürünü de tadabiliyor.
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, yaptığı açıklamada, gül sezonunun bitmesiyle lavanta döneminin başladığını söyledi. Lavantanın sadece kozmetikte kullanılmadığını anlatan Günaydın, "lavanta turizmi"nin canlanması için ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
"SERÜVEN 40-50 YIL ÖNCE BAŞLADI"
Lavanta yetiştirilen yerlerde altyapı çalışmalarının tamamlandığını aktaran Günaydın, şöyle devam etti:
"Misafirlerimiz Kuyucak'ta gün geçirmek için konaklama imkanına kavuştular. Ziyaretçilerimize yeme-içme konusunda ciddi hizmet verecek yerler açıldı. Özel sektöre bu alanda destekler verdik. Ulaşım konusunda altyapımızı tamamladık ve lavanta sezonunu açtık. Isparta olarak bu sene en az 500 bin ziyaretçiyi bekliyoruz.
Kısa bir süre içerisinde lavanta turizmi için gelen ziyaretçi sayısı 50 bini geçti. Lavantanın güzelliğini görmek isteyen vatandaşlarımızın gecikmeden, sezon bitmeden mutlaka Isparta'yı ziyaret etmelerini bekliyoruz çünkü bu görsel şöleni kaçırırlarsa bir sene beklemek zorunda kalacaklar."
Lavanta bahçelerinin güzelliğinin anlatılamayacağını ve yerinde görülmesi gerektiğini ifade eden Günaydın, gelen misafirleri muhteşem bir atmosferin beklediğini dile getirdi.
Lavanta konusunda ciddi yatırımlar olduğunu da anlatan Günaydın, "Bu çalışmalar vatandaşlarımıza ve lavanta üreticilerine ekonomik anlamda çok ciddi katkı sağladı." dedi. Isparta'da lavanta serüvenin 35-40 yıl öncesine dayandığını da vurgulayan Günaydın, bu alanda ciddi aşamaların katedildiğini vurguladı.
Günaydın, şöyle konuştu:
"Bu konuda Isparta ciddi zorlukları aştı. Komşu ilimiz Burdur'da lavanta üretimi yapılıyor. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile bir projeyle üreticilerimizi yurt dışına gönderdik. Oraya giden gerek Burdur gerekse de Isparta lavanta üreticileri, lavantanın gelir getirici özelliklerini daha iyi anladılar. Bize lavanta üretimi yapacağımızda çeşidini değiştirmemizi söylediler.
Fransa'da bir çeşit hastalıktan bahsettiler. Yerinde gördüler, bu arkadaşlarımız. Burada yaptıkları gözlemlerde Isparta'mıza ve Burdur'umuza daha uygun bir lavanta çeşidini buldular. Yeni ekim sahalarında lavantanın çeşidi dikilecek. Bunun için il tarım müdürlüğümüz ve üniversitemiz üreticilere destek veriyor.
Bu lavanta çeşidini değiştirdiğimiz zaman üreticilerimize çok büyük bir katkı olacak. Daha önce bahsettiğimiz lavantanın yağını 15-20 avroya satarken, yeni lavanta türünün yağını 100-120 avroya satacakları için üreticimiz daha fazla kazanç elde edecek."
"LAVANTALARLA KÖYÜMÜZ CENNETTEN BİR KÖŞEYE DÖNÜŞTÜ"
Lavanta üreticisi Mehmet Karakoyun ise açan lavantalarla köylerinin cennetten bir köşeye dönüştüğünü belirtti.
İlginin çok olduğunu aktaran Karakoyun, "Ülke genelinden ve dünyanın birçok yerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz gün doğumunda dünyanın en güzel manzaralarını seyretme şansı elde ediyor. Misafirlerimiz ilk olarak güzel bir lavanta kokusunu hissediyor. Lavanta alanlarında gezerken insanların sakinleştiğini hatta misafirlerimizin buradan gittiklerinde birkaç günü çok rahat geçirdiklerini kendilerinden duyuyoruz." diye konuştu.
DÜĞÜN ÖNCESİ LAVANTA BAHÇELERİNDE FOTOĞRAF
Lavanta bahçelerini görmeye gelenlerden yeni evli Mavier çifti, düğünden önce fotoğraflarını lavanta bahçelerinde çektirdi. Damat Sabri Mavier bu güzel atmosferi değerlendirmek için lavanta bahçelerine geldiklerini ve günlerinin çok güzel geçtiğini söyledi.
Gelin Duygu Mavier, fotoğraf çekimi için burayı tercih ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Harika geçiyor. Burada zaman geçirdiğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Kalıcı bir anı olacak bizim için." dedi. Ziyaretçi Pelin Uğur da manzaranın harika olduğunu ve herkesin bu zamanda lavanta bahçelerini görmesi gerektiğini ifade etti.
Uşak'tan gelen Aysun Dalgıç, sosyal medyada uzun zamandır lavanta bahçelerini takip ettiğini dile getirdi. Dalgıç, "Görmeyi çok istiyordum ve günümüzü burada değerlendirelim istedik. Güzel bir gün geçirdik, inanılmazdı. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.
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