Sesten hızlı uçuşlar Japan Airlines ve Boom Supersonic anlaşmasıyla yeniden gündemde

Japan Airlines bir dönem çok popüler olduktan sonra Concorde modellerinin yaşadığı kazalar nedeniyle gözden düşen ve ardından durdurulan sesten hızlı ticari uçuşları yeniden havacılık dünyasının gündemine alıyor.
Japonya Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada Boom Supersonic ismindeki girişime en az 10 milyon dolar yatırım yapıldığı belirtildi. Şirket, Denver merkezli girişimden uçuş süresini yarıya düşürecek bir uçak geliştirmesini bekliyor.
Boom Supersonic sefer halinde 2.2 Mach yani saatte 2300 kilometrenin üzerine çıkacak bir uçak üzerinde çalışıyor. Proje gerçekleşirse aktarmasız 10 saati aşan Tokyo - San Francisco seferleri 5 saat civarına düşecek.
Boom kurucusu Blake Scholl, Japon havayolu şirketinin 20 uçak opsiyonu bulunduğunu belirtti. Virgin Group sahibi Richard Branson da geçen yıl Boom ile 10 jetlik bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
Uzun rotalı ve deniz aşırı seferleri olan havacılık şirketleri bir süredir first class bölümlerinde alım gücü yüksek olan yolcular için lüks seçenek sunma yarışında girmişti fakat Japan Airlines zamana oynarak yolcu kapmaya çalışacağa benziyor.
CONCORDE BAŞARAMAMIŞTI
Boeing ve Airbus gibi multi milyar dolarlık dev üreticiler 2017 yılında artan talep karşısında rekor sayıda uçak siparişi alırken yeni nesil modellerde önceliklerini yakıt tasarrufuna vererek havayolu şirketlerinin maliyet stratejilerini desteklemeye çalışıyordu.
Boom, tamamı business class olacağını belirttiği süpersonik jetlerinin fiyatlarının 15 yıl önce uçuşlarına son verilen Concorde'a göre daha ucuz olacağı iddiasında.
Hatırlanacağı üzere Concorde uçuşları, 25 Temmuz 2000 tarihinde Paris'in Charles de Gaulle Havaalanı'ndan kalkışından 1.5 dk sonra geçirdiği kaza nedeniyle durdurulmuş ve sonrasında güvenilirliğinin az, yüksek maliyeti ve sınırlı yolcu kapasitesi olduğu için üretimden kaldırılmıştı.
Concorde uçaklarının son ticari seferi, 24 Ekim 2003'te Londra-NewYork arasında yapılmıştı. Boom ile 1/3 ölçekli prototipin ilk testini 2018 sonunda tamamlamayı ve siparişleri 2020 ortasında teslim etmeyi planlıyor.
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