Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, süt ve kırmızı ette dışa bağımlılıktan kurtulmak için siyasi partilere ve adaylara 10 maddelik reçete önerdi. Yazılı açıklama yapan Tezel, “Eğer 24 Haziran seçimleri ile ülkeyi yönetme görevini üstlenecek olan siyasi kadro aşağıda önerdiğimiz 10 işi yaparsa, Türkiye, cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında yine aşağıdaki 10 hedefe rahatlıkla ulaşır” dedi.

‘KAPASİTEMİZ VAR’

Gazete Habertürk'ün haberine göre üretici ve sanayinin tecrübe, bilgi ve teknoloji birikimi ile bugünkü ihtiyacın üzerinde bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Tezel, “İhtiyacımız, sektörün tüm girdi kaynaklarında uluslararası standartlarda kalite ve verimlilik odaklı üretim modellerinin geliştirilmesi” diye konuştu. Tezel’in 10 maddelik görev listesinde, hayvansal protein ürünlerinde Katma Değer Vergisi’nin (KDV) sıfırlanması, kalite odaklı fiyatlandırma sistemi oluşturulması, ambalajsız ürün satışının engellenmesi, taklit ve tağşişin önüne geçilmesi ve meraların ıslah amaçlı olarak hayvancılık işletmelerine kiralanması da yer alıyor. 10 hedef içerisinde ise süt ve kırmızı ette dışa bağımlılıktan kurtulmak, kişi başı kırmızı et tüketimini 25 kiloya çıkarmak ve hayvancılığa dayalı tarımda 10 milyon kişilik istihdam sağlamak öne çıkıyor.

HESAPLI VE DENGELİ BESLENMEYİ SAĞLAMAK GÖREV’

Seçimlerin ardından Türkiye’nin yeni bir dönemin kapısını aralayacağını belirten SETBİR Başkanı “Türkiye’nin bu yeni döneminde seçmenden yönetim vekaletini alacak olanların önünde pek çok görev olacak. Bu görevlerden biri de halkın kaliteli ve hesaplı süt ve kırmızı et ürünlerini tüketerek dengeli beslenmesini sağlamak” dedi.

SETBİR’IN 10 TALEBİ

1- Hayvansal protein ürünlerinde KDV sıfırlansın.

2- Tüm tarımsal ürünlerde fiyatlandırma kalite odaklı bir sisteme kavuşturulsun.

3- Halk sağlığını tehdit eden uygulamalar ve ambalajsız ürün satışı engellenerek kayıt dışı ortadan kaldırılsın.

4- Regülasyon, hayvancılıktaki dönemsel arz-talep dengesi gözetilerek, fiyat istikrarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılsın.

5- Süt ve kırmızı et ürünlerinin niteliğine ve üretimine ilişkin bilgi kirliliği önlensin.

6- Taklit ve tağşişin önüne geçilsin.

7- Meralar, ıslah amaçlı olarak hayvancılık işletmelerine kiralansın.

8- Yem bitkisi üretiminde hayvancılığa dayalı bir ürün deseni yaratılsın.

9- Etçi, sütçü ve kombine damızlıkların yetiştirilmesine yönelik hayvan ıslah projeleri yaygınlaştırılsın.

10- Buzağı ölümlerinin önüne geçilsin.

2023 İÇİN 10 HEDEF

1- Damızlık sığır ihtiyacını özkaynakları ile karşılamak

2- Büyükbaş hayvan sayısını 28 milyona ulaştırmak

3- Süt üretimini yılda 26 milyon tona yükseltmek

4- Yıllık kırmızı et üretimini 2.3 milyon tona çıkarmak

5- Kişi başı süt ve süt ürünü tüketimini 300 litreye yükseltmek

6- Kişi başı kımızı et tüketimini 25 kiloya çıkarmak

7- Hayvancılığa dayalı tarımda 10 milyon kişilik istihdam sağlamak

8- Süt ve kırmızı ette dışa bağımlılıktan kurtulmak

9- Yurtdışında rekabetçi hale gelmek

10- Haksız rekabetin önüne geçip kayıt dışını ortadan kaldırmak

‘ETE İSTİKRAR YERLİYE DESTEKLE GELİR’

Yerli et üreticisi vergi teşviki istiyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Başkanı Ahmet Hacıince, et fiyatında istikrar için ithalat yerine yerli üretime desteğin zorunlu olduğunu söyledi. Döviz kurunda yaşanan artışın da ette ithalatın çözüm olmadığını gösterdiğini kaydeden Hacıince şöyle konuştu:

‘KDV YÜZDE 1’E İNSİN’

“Milyonlarca dolarlık ithalat yapacağımıza, yerli et üretimi için biraz vergi desteği yapsak fiyatlar istikrar kazanır, zorla kazandığımız döviz dışarıya gitmez.” Hacıince, kırmızı etteki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının toptanda olduğu gibi perakendede de yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin et fiyatlarına olumlu yansıyacağını savundu.