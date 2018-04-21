Türk havacılık tarihinin unutulmaz kahramanı Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alan, 25 Mayıs'ta vizyona girecek 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' filminin başrolünde Gizem Karaca bulunuyor.



Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, iki oyuncu, film setinde birbirine girdi. Film ekibinin kavgayı ayırmakta zorlandığı, bu yüzden çekimlere ara verildiği iddia edildi.

Kavganın nedeninin Miray Daner'in başrol oyuncusu gibi davranıp Gizem Karaca'ya karşı üstün bir tavır içine girmesi olduğu öne sürüldü.

Filmde Hilmi Cem İntepe, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır Yenişehirlioğlu da var.