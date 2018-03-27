Sevakin için iki ülkeden 4 milyar dolarlık imza

Sudan medyasına göre açıklamayı, Sudan Ulaştırma Bakanı Makawi Muhammed Awad, Pazar günü ülkesini ziyaret eden Katar yetkilileriyle görüşmesi sırasında yaptı.

Katar heyetindeki ulaştırma yetkilileri ise dün Reuters'e yaptıkları açıklamada, anlaşmanın hazırlanmakta olduğunu ancak maliyet ve diğer ayrıntıların henüz kesinleşmediğini söylediler.

Sudan'ın geçen yıl Türkiye ile imzaladığı ikili anlaşma uyarınca Türkiye, Sevakin'in kısmen inşasını ve sivil ve askeri gemilerin kullanımı için limandaki rıhtımlarını yapmayı taahhüt etmişti.

Katar ile yapılan anlaşmanın, Türkiye ile yürürlükte olan anlaşmayı etkileyip etkilemeyeceği belli değil.

Ancak Katar ile anlaşma, Sudan'ın kuzey komşusu Mısır'ı memnun etmeyebilir. Katar'ı, Mısır'da yasaklı Müslüman Kardeşler hareketini desteklemekle suçlayan Kahire, geçen yıl Suudi Arabistan'ın girişimiyle Katar'a başlatılan bölgesel boykota da katılıyor.

Sudan, Türkiye ve Katar ile giderek gelişen ilişkiler kurarken, bir yandan da gergin ilişkilerle geçen bir yılın ardından Mısır ile de daha iyi bir işbirliği istediğini söylüyor.

Sudan Mısır'daki büyükelçisini Ocak ayında çekmiş ancak daha sonra geri göndermişti.