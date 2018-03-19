Sevda Erginci kimdir? Genç yaşlarda oyunculuğa başlayan Sevda Erginci, Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterini canlandıracak. Aldığı rolleri başarılı bir şekilde canlandıran Sevda Erginci, oyunculuğu ile izleyicilerin beğenisini topluyordu. Yasak Elma dizisi kadrosunda yer alan Sevda Erginci'nin hayat hikayesi araştırılıyor. Peki Sevda Erginci kimdir? Yasak Elma Zeynep kimdir? İşte Sevda Erginci'nin hayat hikayesi...

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci 3 Ekim 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 23 yaşında olan genç oyuncu 15 yaşında beri oyunculuk sektörünün içerisinde yer almaktadır. Sevda Erginci'nin boyu 1.65 cm’dir. Kilosu ise 50’dir.

Sevda Ergin’cinin saçları ve gözleri kahverengidir. Sevda Erginci’nin anne ve babası o 4 yaşındayken ayrıldı. Bazı tiyatro oyunlarında yer alan ünlü oyuncu 1.5 sene oyunculuk dersi almıştır. Sevda Erginci evli değildir.

SEVDA ERGİNCİ'NİN OYUNCULUK KARİYERİ

Sevda Erginci lise birinci sınıftan itibaren oyunculuğa büyük ilgi duymaya başlamış. Semaver Kumpanya, Paki ile Sevgi Çiçekleri gibi pek çok tiyatro oyununda rol alan genç oyuncu televizyonlarla ilk defa 2012 yılında tanışmıştır.

“Koyu Kırmızı” adlı dizide rol alan Sevda Erginci daha sonra aynı yıl içerisinde ikinci bir dizide daha rol aldı. Adı “Veda” olan bu dizide de başarılı bir yükseliş sergileyen ünlü oyuncunun kariyerindeki en büyük başarısını “Karagül” dizisiyle ortaya koymuştur.

2013 yılında başlayan ve 2015 yılına kadar süren Karagül dizisinde başarılı bir oyunculuk sergileyen Sevda Erginci herkesin tanıdığı bir oyuncu haline gelmiştir.

SEVDA ERGİNCİ'NİN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Koyu Kırmızı, Veda, Karagül ve Uzaklarda Arama’dır. Sevda Erginci şu an Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde lise öğrencisi rolünü canlandırmaktadır. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide başarılı bir rol üstlenmiştir.

ZEYNEP YILMAZ KARAKTERİ KİMDİR?

Yıldız’ın iki yaş küçük kız kardeşidir. Yıldız kadar gösterişli ve süslü değildir. Daha doğal, yaşının gerektirdiği gibi olan bir kızdır. Zeynep’te insanları etkilen şey karakteridir. Dürüst, çalışkan, akıllı, idealisttir. Haksızlığa gelemez. Karşısında patronu da olsa, ortada bir haksızlık varsa bunu söyler. Lafını esirgemez, korkmaz. Çok akıllı ve beceriklidir.

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