"Sevdamız İzmir’e hizmet"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 24 Haziran seçimlerinin startını dedesi Ali Rıza Önder’in köyü olan Torbalı’ya bağlı Karakızlar’dan verdi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, yeni dönemde de AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı olan Kaya, güne ilk olarak sabah saatlerinde Buca’da başladı. Kaya, Özmen Caddesi’nde esnaf ziyaretleri yaptı, taksi durağında taksicilerle bir araya geldi. Esnaf ziyaretlerinin ardından Torbalı’ya bağlı Karakızlar’a geçen Kaya, burada gerçekleşen iftar programında konuştu. Kaya, “En büyük sevdamız doğup büyüdüğümüz topraklara, İzmir’imize hizmet etmek. Yeni dönemde de bu devam edecek” diye konuştu.

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