Seven Ne Yapmaz 11. final bölümünde; Nazlı, Ozan'ı kıskandırma peşinde!

Başrollerini Yusuf Çim, Seren Şirince ve Sertan Erkaçan'ın paylaştığı Seven Ne Yapmaz 11. final bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Peki Seven Ne Yapmaz 11. final bölümünde neler olacak? İşte Seven Ne Yapmaz 11. final bölüm fragmanı ve özeti...

SEVEN NE YAPMAZ 11. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Seven Ne Yapmaz 11. bölümde;

Ozan'ı kıskandırmak için oynadığı oyun, Nazlı'nın başına dert olmuştur. Serdar'dan da yüreğindeki kalabalığını bir türlü eksiltemediği Ozan'dan da kaçar. Serdar yıkılmıştır. Yine de Ebru'nun sözünü dinleyip beklemeye devam eder. Ozan ise, en azından evet demediği için mutludur. Bu mutluluğu, tek dert ortağı Mehmet'in, nedenini anlayamadığı şekilde ona çok sert bir tepki göstermesi ve kendisini bir daha aramamasını söylemesiyle şaşkına döner.

Nazlı'nın kreminin test için laboratuvara gönderildiğini öğrenen Arzu, onu bir kez daha gaza getirir ve iş yerine gönderir. Nazlı gider ama kafası fazlasıyla karışık durumdadır. Bütün gece Ozan'ı düşünmüştür. Belki de Ozan'ın gerçekten iyi bir açıklaması vardır. Belki her şeyi boş verip ona inanmalı ve elini tutmalıdır.

Serdar'ın durumunu gören Ebru, Nazlı'yla baş başa konuşmaya karar verir. Bu yüzden onu yemeğe davet eder. Burada öğrendiği bir şey, Nazlı'nın son kalan umudunu da yitirmeye sebep olur. İki aşık, birbirinden tamamen kopmak üzeredir. Ama Ozan'ın, hayatının aşkından, diğer yarısından vazgeçmeye niyeti yoktur. Ne olursa olsun, dünya başına yıkılsa da aşkının peşinden gidecektir.

SEVEN NE YAPMAZ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Nazlı için altı aydan sonra, ilk karşılaşmaları hiç de iyi sonuçlanmaz. Ozan, Nazlı'yı Serdar'ın, Nazlı da Ozan'ı Ebru'nun sevgilisi zanneder. Ozan'la işyerinde tekrar karşılaşmak istemeyen Nazlı, istifa etmeye karar verir. Arzu, ayağına gelen fırsatı tepmemesini, Ozan'ı zaten unuttuysa neden bu kadar dert ettiğini söyleyerek Nazlı'yı vazgeçirmeye çalışır.

Ama Nazlı kararlıdır. Nazlı kafasına koyduğunu yaparak, Serdar'a istifa etmek istediğini söyler. Ama Ebru ve Ozan'ı samimi bir şekilde görünce, bu kararından vazgeçer. Zaten işe ihtiyacı vardır, Ozan'dan korkan onun gibi olsun diyerek hırs yapar.

Bu arada Arzu, Nazlı ve Mehmet'in, onu öğle yemeğine çıkarmak için yaptıkları sürprizle, yalanının ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ardından Mehmet'in gizemli tavırlarından şüphelenen Arzu, yanına Nazlı ve Tevhide Nine'yi de alarak Mehmet'i takip eder.

Şirket içerisinde, Nazlı ve Ozan arasında, bolca yanlış anlaşılmanın eşlik ettiği gizli bir savaş başlar. Ama yanlış anlaşılmalar ve savaş hiç de beklenmedik bir sonuç oluşur.

SEVEN NE YAPMAZ OYUNCULARI

Yusuf Çim (Ozan Ekinsoy)

Ozan, yakışıklı, havalı, sorumsuz ve çapkın genç bir adamdır. Hayatı boyunca hiç yokluk görmemiş, hiç sıkıntı yaşamamıştır. Tatlı dilli, şeytan tüyü olan zeki biridir ama zekasını bugüne kadar hep çapkınlığa ve haytalığa kullanmıştır. Ta ki bu tavrıyla aile şirketinin sonunu hazırlayana kadar.Babasının verdiği ceza, Ozan'ın tüm hayatını değiştirecektir.

Seren Şirince (Nazlı Aycı)

Güzeller güzeli köylü kızımız Nazlı, Fatma ananın çiftliğinde büyümüş, çalışkan, herkesin yardımına koşan melek gibi bir kızdır. Annesini bebek yaşta kaybetmiş, köyden gitmek zorunda kalan babasını ise hiç tanımamıştır. Annesi yerine koyduğu Fatma'nın kanatları altında, doğal bir ortamda, çiftlikte büyümüştür. Bu güzel, iyi yürekli kızımız için hayat Fatma ana' nın yeğeni Ozan'ın köye gelmesiyle değişir.

Ecem Çalık (Arzu Aycı)

Arzu, iyi eğitim görmüş, genç yaşına rağmen babasıyla birlikte çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuş genç bir kızdır. Her daim güzel, şık ve ciddi bir görünümü vardır. Birden hayatına varlığını bildiği ama hiç tanışmadığı ablası Nazlı girer. Arzu'nun yaşamı ablasını tanıdıktan sonra çok değişecektir.

Sertan Erkaçan (Recep Karaman)

Köye göre hallice bir ailenin biricik oğludur ve Nazlı'ya çok aşıktır. Öyle ki, Nazlı' yı görünce heyecandan kekeler. Nazlı' nın gönlü olmamasına rağmen, sevgisini göstermekten hiç vazgeçmez. Recep hayatımıza çok renkli bir kişilik olarak dahil olacak, hatta günün birinde Ozan'a rakip bile olabilecektir.

Serhat Parıl (Mehmet Eğilmez)

Ozan'ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet, Ekinci Holding'in mobilya fabrikasının temel direklerinden biri, baş ustasıdır. Babası Ozan'ın babası Orhan beyin sağ kolu gibidir. Ozan ne kadar hayta, sorumsuz, işe yaramazsa Mehmet tam tersidir. Aklıyla düşünür, kalbiyle karar verir. Ta ki Arzu'yla tanışana kadar.

