Seven Ne Yapmaz 2. bölüm özeti - Seven Ne Yapmaz 3. bölüm fragmanı izle

Atv'nin yeni dizisi Seven Ne Yapmaz 2. bölümüyle ekranlara geldi. Safranbolu'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini konu edinen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Seven Ne Yapmaz 2. bölümde neler yaşandı? İşte Seven Ne Yapmaz 3. bölüm fragmanı ve 2. bölüm özeti...

SEVEN NE YAPMAZ 3. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Yusuf Çim, Seren Şirince, Ecem Çalık, Sertan Erkaçan ve Serhat Parıl'ın paylaştığı Seven Ne Yapmaz dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Seven Ne Yapmaz 3. yeni bölümüyle 20 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek. İşte Seven Ne Yapmaz 3. bölüm fragmanı;

SEVEN NE YAPMAZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Bütün köyün diline düşen, kalbi çok kırılan Nazlı, intikamını almak için silahını kaptığı gibi soluğu İstanbul'da almış, Ozan'ı bulmuş ama âşık olduğu adama kıyamamıştır.



Arkadaşları vuruldu sandıkları Ozan'ın yanına koşarken, yıkılmış haldeki Nazlı, elinde tabancayla polisler tarafından yakalanır.



Nazlı'yı kurtarma görevi, Nazlı'nın varlığından haberdar olmadığı kardeşi Arzu'ya verilir. Ve Arzu, Nazlı'nın önünde yepyeni bir ufuk açar. Ozan'dan intikamını almanın başka yolları da vardır.



Ozan'ın yaptıkları yanına kar kalmayacaktır. Bütün mal varlığını ve hatta ailesiyle birlikte yaşadığı köşkü dahi kaybetmek üzere olan Ozan'ı hayatının sürprizi beklemektedir.

SEVEN NE YAPMAZ OYUNCULARI

Yusuf Çim (Ozan Ekinsoy)

Ozan, yakışıklı, havalı, sorumsuz ve çapkın genç bir adamdır. Hayatı boyunca hiç yokluk görmemiş, hiç sıkıntı yaşamamıştır. Tatlı dilli, şeytan tüyü olan zeki biridir ama zekasını bugüne kadar hep çapkınlığa ve haytalığa kullanmıştır. Ta ki bu tavrıyla aile şirketinin sonunu hazırlayana kadar... Babasının verdiği ceza, Ozan'ın tüm hayatını değiştirecektir.

Seren Şirince (Nazlı Aycı)

Güzeller güzeli köylü kızımız Nazlı, Fatma ananın çiftliğinde büyümüş, çalışkan, herkesin yardımına koşan melek gibi bir kızdır. Annesini bebek yaşta kaybetmiş, köyden gitmek zorunda kalan babasını ise hiç tanımamıştır. Annesi yerine koyduğu Fatma'nın kanatları altında, doğal bir ortamda, çiftlikte büyümüştür. Bu güzel, iyi yürekli kızımız için hayat Fatma ana' nın yeğeni Ozan'ın köye gelmesiyle değişir.

Ecem Çalık (Arzu Aycı)

Arzu, iyi eğitim görmüş, genç yaşına rağmen babasıyla birlikte çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuş genç bir kızdır. Her daim güzel, şık ve ciddi bir görünümü vardır. Birden hayatına varlığını bildiği ama hiç tanışmadığı ablası Nazlı girer. Arzu'nun yaşamı ablasını tanıdıktan sonra çok değişecektir.

Sertan Erkaçan (Recep Karaman)

Köye göre hallice bir ailenin biricik oğludur ve Nazlı'ya çok aşıktır. Öyle ki, Nazlı' yı görünce heyecandan kekeler. Nazlı' nın gönlü olmamasına rağmen, sevgisini göstermekten hiç vazgeçmez. Recep hayatımıza çok renkli bir kişilik olarak dahil olacak, hatta günün birinde Ozan'a rakip bile olabilecektir.

Serhat Parıl (Mehmet Eğilmez)

Ozan'ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet, Ekinci Holding'in mobilya fabrikasının temel direklerinden biri, baş ustasıdır. Babası Ozan'ın babası Orhan beyin sağ kolu gibidir. Ozan ne kadar hayta, sorumsuz, işe yaramazsa Mehmet tam tersidir. Aklıyla düşünür, kalbiyle karar verir. Ta ki Arzu'yla tanışana kadar.

SEVEN NE YAPMAZ GENEL HİKAYE

Uçarı, çapkın, yakışıklı Ozan Ekinsoy, Türkiye'nin büyük holdinglerinden Ekinsoy Holding'in veliahtıdır. Fakat yaptığı büyük bir hata nedeniyle babası Orhan tarafından köye gönderilerek cezalandırılır. Ozan memlekette, o güne kadar tanık olmadığı saf bir yüreğe ve güzelliğe sahip Nazlı'yla karşılaşır. Annesiz ve babasız büyüdüğü halde yaşadığı köyün gözbebeği olan Nazlı, kendi ayakları üstünde durmayı başarabilen, cesur ve güzel bir genç kadındır. Ozan Nazlı'nın bu sahiciliğinden çok etkilenir ve Nazlı'ya karşı kendisinden hiç beklemediği duygular beslemeye başlar; Nazlı'ya bir anda aşık oluvermiştir. Nazlı da ona... Hayli heyecanlı başlayan tanışmaları giderek eğlenceli bir kovalamacaya dönüşür. Beraber çok güzel zaman geçirirler, ama Ozan'ın aklında elbette Nazlı'yla evlenmek yoktur. Fakat çocukluğundan bu yana Nazlı'yı büyüten Fatma ana ve bölgenin bir numaralı dedikoducusu Hatice bir yanlış anlama sonucu iki aşığı yakalar, Nazlı'yla Ozan'ın hiç zaman kaybetmeden evlenmeleri gerekiyordur. Ozan kendini birdenbire hiç hayal etmediği bir hayatın içinde bulur. Ve birden büyük bir paniğe kapılır. Acaba bu evliliğe hazır mıdır? Ozan ne yapacağını bilemez bir haldeyken İstanbul'dan bir telefon alır, acil geri dönmesi gerekmektedir. Böylece Ozan nikahın olduğu gece Nazlı'yı bırakır ve kimseye söylemeden İstanbul'a döner. Nazlı, Ozan'ın gittiğini fark ettiğinde kahrolur ve çileden çıkar. Bütün köyün gözünde yerin dibine geçmiştir. Bunu Ozan'ın yanına bırakmayacaktır; Ozan'dan intikam almak için soluğu İstanbul'da alır. Fakat hayat her zamanki gibi oyununu oynar. Nazlı'nın alacağı intikam, bilinen yöntemlerden çok farklı olacaktır. Öldü kabul ettiği babası Yaşar ve var olduğunu yeni öğrendiği kardeşi Arzu'nun yardımıyla Ozan'ın hayatına yeniden girer. Üstelik bambaşka şekilde. Ozan işte o andan itibaren kendisini büyük bir oyunun içinde bulacaktır.