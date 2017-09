Seven Ne Yapmaz 3. son bölüm fragmanında Nazlı intikam planını devreye sokuyor

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin paylaştığı Seven Ne Yapmaz 3. son bölümü ile bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde, şirketin ve köşkün sahibi olarak Ozan'ın karşısına çıkan Nazlı intikam almak istiyor. Seven Ne Yapmaz 3. son bölümünde neler yaşanacak? İşte Seven Ne Yapmaz 3. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

SEVEN NE YAPMAZ 3. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Seven Ne Yapmaz 3. son bölümünde Nazlı, Ozan'ın karşısına şirketin ve köşkün sahibi gibi davranıp Gizem Hanım olarak çıkar. Nazlı intikam almak için kardeşi Arzu'nun planlarıyla intikam almak ister. Ozan kabullenmek istemese de Nazlı'yı Gizem Hanım olarak kabullenir. Gizem Hanım olarak bilinen Nazlı, intikam almaya başlamıştır. Köşkteki tüm çalışanların evde kalmasına izin verir. Ancak Ozan'ın müştemilatta kalma şartı ile. Nazlı ve kardeşi Arzu'nun hayatına girmesiyle Ozan'ı hayli zor bir dönem bekler. Annesi kaybettiklerini geri almaları için Ozan' baskı yaparak Gizem ile evlenmesini ister. Kimsenin bilmediği şey Ozan ve Nazlı'nın evli olmasıdır. Boşanmak isteyen Ozan, Nazlı'nın şartına takılır. Özel tasarlanmış evlilik yüzüğünü geri istemesidir. Ozan yüzüğü kaybetmiştir ve Nazlı'ya sevdalı olan Recep İstanbul'da olduğunu öğrenir ve yola çıkar. Ozan, Gizem'i etkilemek için uğraşır ama her seferde durumu daha da kötüye gider. Ozan arkadaşlarını yüzüğü bulmak için devreye sokar. Ozan'ı elde etmek isteyen Sema tüm planları bozar.

Seven Ne Yapmaz 3. bölüm 1. fragmanı

Seven Ne Yapmaz 3. bölüm 2. fragmanı

SEVEN NE YAPMAZ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Seven Ne Yapmaz 2. bölümde Nazlı köyünde herkes tarafından eleştirilir. Bu duruma sinirlenen Nazlı silahını alır almaz İstanbul'a gider. Ancak sevdiği adama kıyamamıştır. Ozan'ın arkadaşları vuruldu düşüncesiyle yanına giderken, Nazlı ise silahla polise yakalandığı için nezarethaneye düşer. Nazlı'yı kurtarma işi kardeşi Arzu'ya düşer. Nazlı'nın önünü kardeşi açar ve Ozan'ın tüm mal varlığını ve yaşadığı köşkden hak talep etmişti.

SEVEN NE YAPMAZ OYUNCULARI

Yusuf Çim (Ozan Ekinsoy)

Ozan, yakışıklı, havalı, sorumsuz ve çapkın genç bir adamdır. Hayatı boyunca hiç yokluk görmemiş, hiç sıkıntı yaşamamıştır. Tatlı dilli, şeytan tüyü olan zeki biridir ama zekasını bugüne kadar hep çapkınlığa ve haytalığa kullanmıştır. Ta ki bu tavrıyla aile şirketinin sonunu hazırlayana kadar... Babasının verdiği ceza, Ozan'ın tüm hayatını değiştirecektir.

Seren Şirince (Nazlı Aycı)

Güzeller güzeli köylü kızımız Nazlı, Fatma ananın çiftliğinde büyümüş, çalışkan, herkesin yardımına koşan melek gibi bir kızdır. Annesini bebek yaşta kaybetmiş, köyden gitmek zorunda kalan babasını ise hiç tanımamıştır. Annesi yerine koyduğu Fatma'nın kanatları altında, doğal bir ortamda, çiftlikte büyümüştür. Bu güzel, iyi yürekli kızımız için hayat Fatma ana' nın yeğeni Ozan'ın köye gelmesiyle değişir.

Ecem Çalık (Arzu Aycı)

Arzu, iyi eğitim görmüş, genç yaşına rağmen babasıyla birlikte çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuş genç bir kızdır. Her daim güzel, şık ve ciddi bir görünümü vardır. Birden hayatına varlığını bildiği ama hiç tanışmadığı ablası Nazlı girer. Arzu'nun yaşamı ablasını tanıdıktan sonra çok değişecektir.

Sertan Erkaçan (Recep Karaman)

Köye göre hallice bir ailenin biricik oğludur ve Nazlı'ya çok aşıktır. Öyle ki, Nazlı' yı görünce heyecandan kekeler. Nazlı' nın gönlü olmamasına rağmen, sevgisini göstermekten hiç vazgeçmez. Recep hayatımıza çok renkli bir kişilik olarak dahil olacak, hatta günün birinde Ozan'a rakip bile olabilecektir.

Serhat Parıl (Mehmet Eğilmez)

Ozan'ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet, Ekinci Holding'in mobilya fabrikasının temel direklerinden biri, baş ustasıdır. Babası Ozan'ın babası Orhan beyin sağ kolu gibidir. Ozan ne kadar hayta, sorumsuz, işe yaramazsa Mehmet tam tersidir. Aklıyla düşünür, kalbiyle karar verir. Ta ki Arzu'yla tanışana kadar.