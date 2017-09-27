Seven Ne Yapmaz 4. bölüm fragmanı! Seven Ne Yapmaz oyuncuları

Başrollerini Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin aldığı Seven Ne Yapmaz, 4. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. 3. bölümde Ozan, uzun uğraşlar sonucu yüzüğü yinede alamamıştı. Peki Seven Ne Yapmaz 4. bölümde neler yaşanacak? İşte Seven Ne Yapmaz 4. bölüm fragmanı ve özeti...

SEVEN NE YAPMAZ 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Seven Ne Yapmaz, 4. bölümde heyecanlı sahneler devam ediyor. Ozan yüzüğü almak için planlar uyguluyor. Sonunda planları işleyip Ozan yüzüğü alıyor. Artık Nazlı ile boşanmaları için bir sebep kalmıyor. Yüzüğü bulan Ozan köye doğru yola çıkar. Nazlı' ya yüzüğü bulamadığını söyler. Çünkü hala onu seviyodur. Nazlı umutlanır. Ancak bunun üstüne başta Fatma Ana olmak üzere oğulları İsmet ve Hikmet, Ozan' a güvenilmeyeceği kararındalardır.

Arzu, Ozan' ın değişmediğini kanıtlamak için Nazlı' ya herşeyi anlatır. İstanbul' da Nazlı' ya ulaşmak için dolandırılan Recep kötü durumdadır. İstanbul' un bir köşesinde parasız pulsuz kalmıştır. Sema ise Ozan ve Nazlı' nın arasını bozmak için Recep' i bulmaya çalışır. Ama başına geleceklerden habersizdir. Nazlı, İstanbul' a gider ve şirketi basar. Sema Recep'e, Recep Nazlı' ya ulaşmak isterken arada büyük bir yoğunluk oluşur.

SEVEN NE YAPMAZ 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Seven Ne Yapmaz, 3. bölümde Nazlı, Ozan'ın karşısına şirketin ve köşkün sahibi Gizem Hanım olarak çıkmıştı. Nazlı intikam almak için kardeşi Arzu'nun planlarıyla intikam almak ister. Ozan kabullenmek istemese de Nazlı'yı Gizem Hanım olarak kabullenir. Gizem Hanım olarak bilinen Nazlı, intikam almaya başlamıştır. Köşkteki tüm çalışanların evde kalmasına izin verir. Ancak Ozan'ın müştemilatta kalma şartı ile. Nazlı ve kardeşi Arzu'nun hayatına girmesiyle Ozan'ı hayli zor bir dönem bekler. Annesi kaybettiklerini geri almaları için Ozan' baskı yaparak Gizem ile evlenmesini ister. Kimsenin bilmediği şey Ozan ve Nazlı'nın evli olmasıdır. Boşanmak isteyen Ozan, Nazlı'nın şartına takılır. Özel tasarlanmış evlilik yüzüğünü geri istemesidir. Ozan yüzüğü kaybetmiştir ve Nazlı'ya sevdalı olan Recep İstanbul'da olduğunu öğrenir ve yola çıkar. Ozan, Gizem'i etkilemek için uğraşır ama her seferde durumu daha da kötüye gider. Ozan arkadaşlarını yüzüğü bulmak için devreye sokar. Ozan'ı elde etmek isteyen Sema tüm planları bozar.

SEVEN NE YAPMAZ OYUNCULARI

Yusuf Çim (Ozan Ekinsoy)

Ozan, yakışıklı, havalı, sorumsuz ve çapkın genç bir adamdır. Hayatı boyunca hiç yokluk görmemiş, hiç sıkıntı yaşamamıştır. Tatlı dilli, şeytan tüyü olan zeki biridir ama zekasını bugüne kadar hep çapkınlığa ve haytalığa kullanmıştır. Ta ki bu tavrıyla aile şirketinin sonunu hazırlayana kadar... Babasının verdiği ceza, Ozan'ın tüm hayatını değiştirecektir.

Seren Şirince (Nazlı Aycı)

Güzeller güzeli köylü kızımız Nazlı, Fatma ananın çiftliğinde büyümüş, çalışkan, herkesin yardımına koşan melek gibi bir kızdır. Annesini bebek yaşta kaybetmiş, köyden gitmek zorunda kalan babasını ise hiç tanımamıştır. Annesi yerine koyduğu Fatma'nın kanatları altında, doğal bir ortamda, çiftlikte büyümüştür. Bu güzel, iyi yürekli kızımız için hayat Fatma ana' nın yeğeni Ozan'ın köye gelmesiyle değişir.

Ecem Çalık (Arzu Aycı)

Arzu, iyi eğitim görmüş, genç yaşına rağmen babasıyla birlikte çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuş genç bir kızdır. Her daim güzel, şık ve ciddi bir görünümü vardır. Birden hayatına varlığını bildiği ama hiç tanışmadığı ablası Nazlı girer. Arzu'nun yaşamı ablasını tanıdıktan sonra çok değişecektir.

Sertan Erkaçan (Recep Karaman)

Köye göre hallice bir ailenin biricik oğludur ve Nazlı'ya çok aşıktır. Öyle ki, Nazlı' yı görünce heyecandan kekeler. Nazlı' nın gönlü olmamasına rağmen, sevgisini göstermekten hiç vazgeçmez. Recep hayatımıza çok renkli bir kişilik olarak dahil olacak, hatta günün birinde Ozan'a rakip bile olabilecektir.

Serhat Parıl (Mehmet Eğilmez)

Ozan'ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet, Ekinci Holding'in mobilya fabrikasının temel direklerinden biri, baş ustasıdır. Babası Ozan'ın babası Orhan beyin sağ kolu gibidir. Ozan ne kadar hayta, sorumsuz, işe yaramazsa Mehmet tam tersidir. Aklıyla düşünür, kalbiyle karar verir. Ta ki Arzu'yla tanışana kadar.

Seven Ne Yapmaz

Seven Ne Yapmaz 4.bölüm ne zaman

Seven Ne Yapmaz 4.bölüm fragmanı

Seven Ne Yapmaz oyuncuları