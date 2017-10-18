Başrollerini Yusuf Çim, Seren Şirince ve Sertan Erkaçan'ın paylaştığı Seven Ne Yapmaz 7. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin 7. bölümünde Ozan, Gizem Hanım'ın Nazlı olduğundan şüpheleniyor. Peki Seven Ne Yapmaz 7. bölümde neler olacak? İşte Seven Ne Yapmaz 7. bölüm fragmanı ve özeti...

SEVEN NE YAPMAZ 7. BÖLÜM: NAZLI'NIN OYUNU ORTAYA ÇIKACAK MI?

Seven Ne Yapmaz 7. bölümde:

Ozan, Gizem Hanım'ın dedesini bir diş macunu ilanında görünce şok olur. Gizem Hanım'ın ailem diye tanıştırdığı kişilerin, Ozan sahte aile olduğunu düşünür. Belki de söylediği herşey sahteydi. Gizem Hanım bile. Gizem ve Arzu böyle birşeyin olmadığını iddaa ederler. Ama Ozan ortada birşey döndüğünü düşünür. Yoksa hep şüphelendiği kişi Gizem Hanım sahte mi?

Mehmet ile Serkan durumu anlatır. Bunca sahtekarlık yapan Gizem ve Arzu kendilerini açıklamaya söz bulamazlar. Tek yapabilecek şeyleri kanıt bulmalarıdır. Arzu ile Gizem Ozan'ın birşey anlamaması için kara kara düşünürler. Ozan son zamanlarda kafasının dalgın olduğunu söyleyerek Arzu ve Gizem Hanım'ı yemeğe davet eder. Yemekte Mehmet onları oyalarken Ozan, Nurcan Abla'nın evine gidip Nazlı orada mı diye bakacaktır.

Gizem ile Arzu buluşacakları restorana gidip Mehmet'i tek başına görünce durumu anlarlar. Ne yapıp edip Gizem'in bir süre ortadan kaybolup Ozan'ın karşısına Nazlı olarak çıkması gerekir. Bu sırada Yadigar ise kendi oyununu devreye sokar ve Recep'e Nazlı'nın bu akşam parka geleceğini söyler ve ortalık yine karışır.

SEVEN NE YAPMAZ 6. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tam Ozan'a oynadıkları oyunu açıklayacakken, Ozan'ın yatağının altında tefecilere verdikleri içi para dolu çantayı bulan Nazlı, Zeynep'in kaçırılması olayını Ozan'ın para için yaptığı bir oyun olduğunu zanneder. Ozan kendisini bir kez daha aldattığını sanar. Her şeyin yoluna girdiğini düşünen Ozan ise Nazlı' nın karşısına çıktığına beklenmedik bir tepki verir. Durumu Ozan'dan öğrenen Aliye, soluğu şirkette alır. Gizem Hanım'ın ailesini ziyaret etmek istiyordur. Gizem, dedem zaten iyileşti diye savuşturmaya çalıştığında, bu kez eve yemeğe gelmeleri için ısrar eder.

Davetli olmadığı yemeğe gitmekte kararlıdır. Yemek sırasında gelişen olaylar ve sahte ailenin Aliye'nin sakladığı parayı çalmasıyla her şey bir anda fena halde karışır.Cast ajansının yolunu tutarlar. Aliye, Fatma ve oğullarını yemeğe kalmamaları için evden defetmeye çalışırken, Sema'nın da yemekten haberi olmuştur. Ozan'ın durumdan şüphelenmemesi için daveti kabul etmek zorunda kalırlar, ama ortada yemeğe götürebilecekleri bir aile yoktur. Akıllarına bir fikir gelir, oyunculardan oluşan sahte aile kuracaklardır.

SEVEN NE YAPMAZ OYUNCULARI

Yusuf Çim (Ozan Ekinsoy)

Ozan, yakışıklı, havalı, sorumsuz ve çapkın genç bir adamdır. Hayatı boyunca hiç yokluk görmemiş, hiç sıkıntı yaşamamıştır. Tatlı dilli, şeytan tüyü olan zeki biridir ama zekasını bugüne kadar hep çapkınlığa ve haytalığa kullanmıştır. Ta ki bu tavrıyla aile şirketinin sonunu hazırlayana kadar.Babasının verdiği ceza, Ozan'ın tüm hayatını değiştirecektir.

Seren Şirince (Nazlı Aycı)

Güzeller güzeli köylü kızımız Nazlı, Fatma ananın çiftliğinde büyümüş, çalışkan, herkesin yardımına koşan melek gibi bir kızdır. Annesini bebek yaşta kaybetmiş, köyden gitmek zorunda kalan babasını ise hiç tanımamıştır. Annesi yerine koyduğu Fatma'nın kanatları altında, doğal bir ortamda, çiftlikte büyümüştür. Bu güzel, iyi yürekli kızımız için hayat Fatma ana' nın yeğeni Ozan'ın köye gelmesiyle değişir.

Ecem Çalık (Arzu Aycı)

Arzu, iyi eğitim görmüş, genç yaşına rağmen babasıyla birlikte çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuş genç bir kızdır. Her daim güzel, şık ve ciddi bir görünümü vardır. Birden hayatına varlığını bildiği ama hiç tanışmadığı ablası Nazlı girer. Arzu'nun yaşamı ablasını tanıdıktan sonra çok değişecektir.

Sertan Erkaçan (Recep Karaman)

Köye göre hallice bir ailenin biricik oğludur ve Nazlı'ya çok aşıktır. Öyle ki, Nazlı' yı görünce heyecandan kekeler. Nazlı' nın gönlü olmamasına rağmen, sevgisini göstermekten hiç vazgeçmez. Recep hayatımıza çok renkli bir kişilik olarak dahil olacak, hatta günün birinde Ozan'a rakip bile olabilecektir.

Serhat Parıl (Mehmet Eğilmez)

Ozan'ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet, Ekinci Holding'in mobilya fabrikasının temel direklerinden biri, baş ustasıdır. Babası Ozan'ın babası Orhan beyin sağ kolu gibidir. Ozan ne kadar hayta, sorumsuz, işe yaramazsa Mehmet tam tersidir. Aklıyla düşünür, kalbiyle karar verir. Ta ki Arzu'yla tanışana kadar.

Seven Ne Yapmaz