"Seni seviyorum..."

Başrollerini Yusuf Çim, Seren Şirince ve Sertan Erkaçan'ın paylaştığı Seven Ne Yapmaz 8. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin 8. bölümünde Ozan, Gizem ile Nazlı'nın aynı kişi olduğunu öğreniyor. Peki Seven Ne Yapmaz 8. bölümde neler olacak? İşte Seven Ne Yapmaz 8. bölüm fragmanı ve özeti...

SEVEN NE YAPMAZ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan, DNA testi sonuçları sonucunda Gizem ile Nazlı'nın aynı kişi olduğunu öğrenir. Nazlı ile yüzleşmek ister ve bir plan hazırlar. Kardeşi Zeynep'in yardımı ile Gizem ile baş başa kalabilecekleri mekana gelmesini sağlar. Burada yüzleşirler ve artık gerçekler ortaya çıkmıştır. Hayli romantik başlayan buluşmaları ağır bir kavgayla sonlanır. İkisi de çok kötü olur ve pes etmiş durumdadırlar.

Ozan ortadan kaybolur. Oyunu ortaya çıkan Nazlı ise köyüne dönmeye karar verir. Fatma Ana ve oğullarına haber verir, köye dönerler. Aşkları her geçen gün büyüyen Mehmet ile Arzu, Nazlı'nın gitmesine engel olmak için ve Ozan'ı bulmak için harekete geçerler. Nazlı'nın gideceğini duyan Recep'de yaptığı albüm anlaşmasını umursamadan köyüne dönmeye karar verir. Yadigar, Recep'i vazgeçirmek için birden çok plan yapar ama hiçbiri Recep'i kararından vazgeçiremez. Sonunda Ozan'a ulaşan Mehmet, Nazlı'nın köye dönmek üzere olduğunu söyler ve sorar; engel olmayacak, gururunu bir kenara bırakıp aşkına sahip çıkacak mı?

Ozan ile Nazlı aralarındaki büyük aşkı koruyabilmek için büyük çaba gösterirler. Acaba birbirlerini affedebilecekler mi?

SEVEN NE YAPMAZ 7. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ozan, Gizem Hanım'ın dedesini bir diş macunu ilanında görünce şok olur. Gizem Hanım'ın ailem diye tanıştırdığı kişilerin, Ozan sahte aile olduğunu düşünür. Belki de söylediği herşey sahteydi. Gizem Hanım bile. Gizem ve Arzu böyle birşeyin olmadığını iddaa ederler. Ama Ozan ortada birşey döndüğünü düşünür.

Mehmet ile Serkan durumu anlatır. Bunca sahtekarlık yapan Gizem ve Arzu kendilerini açıklamaya söz bulamazlar. Tek yapabilecek şeyleri kanıt bulmalarıdır. Arzu ile Gizem Ozan'ın birşey anlamaması için kara kara düşünürler. Ozan son zamanlarda kafasının dalgın olduğunu söyleyerek Arzu ve Gizem Hanım'ı yemeğe davet eder. Yemekte Mehmet onları oyalarken Ozan, Nurcan Abla'nın evine gidip Nazlı orada mı diye bakacaktır.

Gizem ile Arzu buluşacakları restorana gidip Mehmet'i tek başına görünce durumu anlarlar. Ne yapıp edip Gizem'in bir süre ortadan kaybolup Ozan'ın karşısına Nazlı olarak çıkması gerekir. Bu sırada Yadigar ise kendi oyununu devreye sokar ve Recep'e Nazlı'nın bu akşam parka geleceğini söyler ve ortalık yine karışır.

SEVEN NE YAPMAZ OYUNCULARI

Yusuf Çim (Ozan Ekinsoy)

Ozan, yakışıklı, havalı, sorumsuz ve çapkın genç bir adamdır. Hayatı boyunca hiç yokluk görmemiş, hiç sıkıntı yaşamamıştır. Tatlı dilli, şeytan tüyü olan zeki biridir ama zekasını bugüne kadar hep çapkınlığa ve haytalığa kullanmıştır. Ta ki bu tavrıyla aile şirketinin sonunu hazırlayana kadar.Babasının verdiği ceza, Ozan'ın tüm hayatını değiştirecektir.

Seren Şirince (Nazlı Aycı)

Güzeller güzeli köylü kızımız Nazlı, Fatma ananın çiftliğinde büyümüş, çalışkan, herkesin yardımına koşan melek gibi bir kızdır. Annesini bebek yaşta kaybetmiş, köyden gitmek zorunda kalan babasını ise hiç tanımamıştır. Annesi yerine koyduğu Fatma'nın kanatları altında, doğal bir ortamda, çiftlikte büyümüştür. Bu güzel, iyi yürekli kızımız için hayat Fatma ana' nın yeğeni Ozan'ın köye gelmesiyle değişir.

Ecem Çalık (Arzu Aycı)

Arzu, iyi eğitim görmüş, genç yaşına rağmen babasıyla birlikte çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuş genç bir kızdır. Her daim güzel, şık ve ciddi bir görünümü vardır. Birden hayatına varlığını bildiği ama hiç tanışmadığı ablası Nazlı girer. Arzu'nun yaşamı ablasını tanıdıktan sonra çok değişecektir.

Sertan Erkaçan (Recep Karaman)

Köye göre hallice bir ailenin biricik oğludur ve Nazlı'ya çok aşıktır. Öyle ki, Nazlı' yı görünce heyecandan kekeler. Nazlı' nın gönlü olmamasına rağmen, sevgisini göstermekten hiç vazgeçmez. Recep hayatımıza çok renkli bir kişilik olarak dahil olacak, hatta günün birinde Ozan'a rakip bile olabilecektir.

Serhat Parıl (Mehmet Eğilmez)

Ozan'ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet, Ekinci Holding'in mobilya fabrikasının temel direklerinden biri, baş ustasıdır. Babası Ozan'ın babası Orhan beyin sağ kolu gibidir. Ozan ne kadar hayta, sorumsuz, işe yaramazsa Mehmet tam tersidir. Aklıyla düşünür, kalbiyle karar verir. Ta ki Arzu'yla tanışana kadar.

