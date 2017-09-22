Sevgi gören çocuk zeki oluyor!

Çocukların sağlıklı olarak gelişebilmesi için olumlu şartlar altında büyümesi gerektiğini vurgulayan Dr. Özlem Gülümser, çocuğun tek başına gelişemediğini, gelişimin olumlu biyolojik koşullar yanında çocuğa özgün, ona yanıt veren, şefkatli, duyarlı bakım ve ilişkiler, ayrıca gelişimin tüm alanlarını destekleyen uygun uyaranlar ile sağlandığını söyledi.
Dr. Özlem Gülümser, çocuk büyürken ailesinden ve ona en yakın bakım verenlerden taleplerde bulunduğunu, ebeveyninin verdiği cevapların gelişim sürecini şekillendirdiğini söyledi. Yapılan araştırmaların özetle önemli üç noktayı vurguladığını belirten Dr. Gülümser, "Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişim diğer yaş gruplarına göre çok daha hızlıdır; beyin esnekliği erken tanınan sorunların sağaltımını kolaylaştırır. Buna karşılık bu yaş döneminde olumsuz bakım koşulları ve uyaran uygunsuzluğu-yetersizliği olduğunda beynin yapılanması kalıcı olarak bozulabilir" diye konuştu.
Gelişimsel sorunların yaklaşık yüzde 15 sıklıkta 6 çocuktan bir tanesinde görüldüğünü belirten Dr. Gülümser, bu sıklık risk faktörlerinin prematürite, düşük doğum ağırlığı, genetik hastalıklar gibi hastalıklarla doğan bebeklerde arttığının altını çizdi. Dr. Özlem Gülümser, bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel sorunların-risklerin erken tanınmasının beynin bu dönemdeki elastisitesi nedeni ile erken müdahale ve tedavi yaklaşımlarının başarısını arttırdığını da ifade etti.
Amerikan Pediatri Akademisinin 2006 yılında çocukların sağlık izlemleri sırasında gelişimlerinin takip edilmesi yanında 9., 18. ve 30. aylarda standart bir gelişimsel değerlendirme aracı ile gelişimin değerlendirilmesini önerdiğini söyleyen Dr. Gülümser, "Gelişimin değerlendirilmesi ve izlenmesi Sağlık Bakanlığı Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokollerinde yer almaktadır. Ancak yapılan araştırmalar sağlık çalışanlarının rutin poliklinik izleminde gelişimi değerlendiren standart bir araç kullanmadıklarında gelişimsel sorunları tanıma oranının yaklaşık yüzde 30 olduğunu göstermiştir. Bu durum gelişimsel sorunların geç tanı almasına neden olabilmektedir" şeklinde konuştu.
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