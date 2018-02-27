Olay, 2016 yılının Ağustos ayında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Piri Reis Siteleri'nde meydana geldi. Bir asansör firmasının ortağı olan Muammer Başak'tan haber alamayan ağabeyi Şuayip Başak, kardeşinin evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen kardeşinin kapıyı açmamasından şüphelenen ağabey, çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapıyı açtıran Başak, kardeşini battaniyeye sarılı hareketsiz halde buldu. Kardeşinin nabzını kontrol eden ağabey öldüğünü anlayıp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan ilk inceleme sonucu Başak'ın boynunda boğulma izi olduğunu tespit etti. Yakınlarının bilgisine başvuran polis, Muammer Başak'ın Kırgızistanlı bir kadın arkadaşının olduğunu ve onunla birlikte yaşadığı bilgisine ulaştı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, Başak'ın sevgilisin bulmak için çalışma başlattı.
KAYSERİ'DE YAKALANDI
DHA'nın haberine göre, evde inceleme yapan cinayet büro amirliği ekipleri, buldukları not defterinde yazılı Kayseri'den bir adres olduğunu belirledi. Çalışmasını derinleştiren polis, Başak'ın sevgilisi Kandaze Bekturova'nın da otobüsle Kayseri'ye gittiğini saptadı. Kayseri'ye giden polis, Bekturova'yı, saklandığı teyzesi A.K.'nin evinde yakaladı. Bekturova, sorgulanmak için Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği´ne getirildi.
KIRGIZİSTAN'DAN ANTALYA'YA GELİP FUHUŞA ZORLANMIŞ
Bekturova, polisteki ifadesinde iş vaadiyle Kırgızistan'dan Antalya'ya geldiğini ve burada fuhuşa sürüklendiğini öne sürerek, şöyle konuştu:
"Kırgızistan'da bir otelde çalışıyordum. Bize Türkiye´de daha iyi imkanlarda iş olduğunu söyleyen bir kişi, ben ve arkadaşımı Antalya´ya getirdi. Bu kişi bize kendisine 3´er bin dolar borcumuz olduğunu ve bunu fuhuş yaparak ödememizi aksi halde pasaportlarımızı vermeyeceğini söyledi. Ben ve 5 arkadaşım burada fuhuşa zorlandık. Para karşılığı erkeklerle ilişkiye girerek borcumuzu ödemeye çalışıyorduk."
"KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM, ONU ÖLDÜRDÜM"
Bertuvora, Antalya'da Muammer Başak ile tanıştığını belirterek, 2016 yılı Ocak ayında Konya'dan gelen Muammer Başak ile ilişkiye girdiklerini söyleyerek şöyle dedi:
"Onunla aramızda duygusal yakınlaşma oldu. O benden, ben de ondan hoşlandım. Daha sonra sık sık Antalya´ya gelmeye başladı. Beni Konya´ya götürmek istediğini ve birlikte yaşamayı teklif etti. Borcum olan 3 bin doları ödedikten sonra mayıs ayında Konya´ya geldik. Onun stüdyo dairesinde yaşamaya başladım. Onun karısı oldum. Bir müddet sonra eve alkollü gelip beni dövmeye başladı. Olay gecesi yine alkollü geldi, beni dövmeye başladı. Sonra yatağın üzerinde sızdı."
Bekturova, ifadesinde Muammer Başak sızdıktan sonra daha önce Konya'da birkaç kez para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği Hüseyin Şeker'i telefonla aradığını ve kendisini öldürmeyi düşündüğünü söylediğini belirterek, "Hüseyin Şeker'i aradım. 'Kendimi öldüreceğim, dayanamıyorum' dedim. O da bana 'Kendini öldüreceğine, onu öldür' dedi. Telefonu kapatıp eşarbımı boynuna dolayıp 5 dakika boyunca sıktım. Öldüğünü anlayınca bıraktım" dedi.
KOKMASIN DİYE CESEDİN YANINDA VANTİLATÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞ
Muammer Başak'ın cesedini evden çıkarıp başka bir yere atmayı düşündüğünü belirten Bekturova, ifadesinde şunları söyledi:
"Muammer'i öldürdükten sonra cesetten kurtulmam gerektiğini düşündüm. Hüseyin Şeker'i arayarak, cesedi bir yere atmak için bana yardım etmesini istedim. Muammer'i öldürdüğüme inanmadı. Ben de internet mesajlaşma programından Muammer'in ceset fotoğrafını gönderdim. Hüseyin Şeker, bana yardım etmeyince evi topladım. Muammer'in cesedini battaniyeye sarıp evden çıkaracaktım,ama çok ağır olduğu için kaldıramadım. Cesedin yanı başına kokmaması için vantilatörü bırakıp çalıştırdım. Muammer´in otomobilini evinin önünden götürüp 1 kilometre uzakta bir yere bıraktım, anahtarını da parka attım. Sonra valizimi evden alıp Kayseri´deki teyzemin yanına gittim." Bekturova'yı azmettirdiği ileri sürülen Hüseyin Şeker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
25 YIL HAPİS CEZASI
Kanzada Bekturova ve Hüseyin Şeker'in Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Son sözü sorulan Bekturova, "Her şeyi ben kendim yaptım, pişmanım'' dedi.
Mahkeme heyeti, Bekturova'ya 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl, azmettirdiği ileri sürülen Hüseyin Şeker'e de 12,5 yıl hapis cezası verdi.
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