Taraftarlar sürekli adını haykırdı, Fatih Terim, her defasında Galatasaray sevgisini vurguladı...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; ve sonunda sevgililerin kavuşma günü geldi. Galatasaray’ın başında 16 kupa kaldı- ran efsane teknik adam, 4. dönemin ilk maçında bugün Göztepe karşısında takı- mın başında sahaya çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekipte üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013’te Süper Lig’de Beşiktaş’ı deplasmanda 3-0 hükmen yendikleri müsabakada görev yapan Terim, tam bin 554 gün aradan sonra Galatasaray’ın başında yer alacak. Fatih Terim, Türk Telekom Stadı’nda ise bin 563 gün sonra Sarı-Kırmızılı taraftarlarla buluşacak.

TİŞÖRT VE ATKILAR YOK SATIYOR

UltrAslan grubu, Terim için özel koreografi hazırlığına girişti. Stada geçmiş başarıları hatırlatan birçok pankart ası- lacak. Bu arada İmparator’un Twitter hesabından anlaşmayı müjdelediği ‘Nerede kalmıştık’ mesajı G.Saray’a para olarak dönmeye başladı. GS Store’da satılmaya başlanılan tişörtlere ve atkılara yoğun ilgi gösteriliyor. İnternet satışlarında da patlama yaşandı.

''TEK İSTEĞİM KAZANMAK''

Tudor'un yerine getirilen Fatih Terim, imza töreni öncesi ayağının tozuyla idmana çıkmıştı. Dün futbolcularına taktik ağırlıklı bir çalışma yaptıran 64 yaşındaki tecrü- beli hoca, “Sizden şu an için sadece Göztepe maçını kazanmanızı isityorum. Bu karşılaşma çok önemli. Bizleri desteklemeye gelecek binlarce taraftarı evlerine mutlu gönderelim. Güzel günler bizi bekliyor” dediği öğrenildi. Terim, Florya’da yapmayı düşündüğü radikal değişiklikler ve transfer raporu için devre arasını bekliyor.

ÇİFT FORVET DENEDİ

Fatih Terim’in, Göztepe maçı öncesi son taktik antrenmanında, Gomis ve Eren’i yan yana oynatarak, çift forvetli sistemi denediği öğrenildi. Eren’e bugünkü zorlu mücadele öncesinde ‘hazır ol’ mesajı veren tecrübeli teknik adam, ya Eren’i ya da serbest adam olarak oynatmayı planladığı Feghouli’yi ikinci forvet olarak kullanacak.

SAĞA DENAYER, SOLA LINNES

Cimbom'da sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapayan Mariano’nun yerine bugünkü mücadelede Martin Linnes’in sağ bek olarak görev yapması bekleniyor. Sağ bek olarak transfer edilmesine karşın daha çok sol bek oynayan Norveçli oyuncu, Terim’in gelişiyle eski mevkisine dönecek. Latovlevici’nin sakatlığı nedeniyle sol bekte büyük sıkıntı yaşayan Terim, Belçikalı stoper Denayer’i bugün zorunlu olarak bu bölgede oynatmayı düşünüyor.