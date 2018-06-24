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Ayak tabanı düzse, yalnız kalmaktan hiç haz etmeyen bir partnerle karşı karşıyasınız. O kadar sosyal bir insan olması, bazen sizi rahatsız edebilir. Ama yapacağınız hiçbir şey yok, çünkü eve kapanmaktan ve kendiyle baş başa kalmak onlara göre bir durum değil.