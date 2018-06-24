Partnerinizin ayak tabanı yüksekse ve boşluğu belirginse, özgür ruhlu bir yapısı vardır. Kendisine ait zamanı kaliteli geçirmek ister. Bu yüzden, yalnız kalmak isterse onu suçlamayın ve kafasını rahatlatmasına izin verin.
Ayak tabanı düzse, yalnız kalmaktan hiç haz etmeyen bir partnerle karşı karşıyasınız. O kadar sosyal bir insan olması, bazen sizi rahatsız edebilir. Ama yapacağınız hiçbir şey yok, çünkü eve kapanmaktan ve kendiyle baş başa kalmak onlara göre bir durum değil.
Sevgilinizin yuvarlak ve şişkin topukları varsa, biraz çekingen olabilir. Bundan dolayı, girdiği ortamlara kolayca alışamaz.
Partnerinizi ayak parmakları kare şeklindeyse, korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü o günün her saati sizi düşünüyor ve sizinle yaşıyor. Ama yuvarlak parmakları varsa, sizi düşünmese bile düşünüyormuş gibi bir algı yaratmaya bayılır.
Başparmakları diğerlerinden uzunsa, sevgilinizi kandırmanız hiç kolay olmayacaktır. Çünkü inanılmaz akıllı ve yaratıcı düşünme kabiliyetleri vardır. Öte yandan, onun sayesinde ilişkinizdeki sorunları kısa zamanda halledebilirsiniz.
Sevgilinizin başparmağı nispeten daha orantılıysa, onun karşısında güçsüz hissedebilirsiniz. Çünkü, o insanları ikna etmek için cazibesini kullanmaktan hiç çekinmez. İstediği fikirleri size benimsetebilir. Bu yüzden, sevgilinizin bu yeteneğinden korksanız iyi olur…
İkinci parmağı uzun bir partnere sahipseniz, hemen ordan uzaklaşın. Hint kültüründe bile anneler, kızlarının bu tarz ayağa sahip olan biriyle evlenmesini istemezler… Uzun ikinci parmaklara sahip insanlar, becerikli olsalar bile tam bir patron edaları vardır. Çok çabuk sinirlenirler ve her şeyi abartırlar.
Eğer ikinci parmağı diğerlerinden kısaysa, duygularını göstermesini beklemeyin ve onu bu şekilde kabul etmeye bakın.
Orta parmağı kısa bir sevgiliniz varsa, hayatınızın en eğlenceli anlarını size yaşatabilir. Etrafındaki insanlar tarafından tembel ve rahat olduğu düşünülse de o, hayatın kısa olduğunu ve eğlenmenin en büyük hakkı olduğunu savunur.
Orta parmağı uzunsa, onu işinden ayırmak oldukça zor olacaktır. Zorlasanız bile ikinci planda aşk hayatı olduğu gerçeğini değiştiremezsiniz.
Dördüncü parmağı küçük bir sevgiliniz varsa, ondan uzak durun derim. Çünkü, ailesinden ve aşk hayatından başka her şeyi düşünürler.
Dördüncü parmağı uzun olan bir partner, sizi ve ailesini hayatının merkezine koyacaktır, bundan hiç şüpheniz olmasın…
Küçük parmağınıza bakarak sevgilinizle uygun olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Eğer, siz küçük parmağınızı diğerlerinden ayırabiliyorsanız, macerayı ve aşkı seviyorsunuzdur.
Hayat sizin için adrenalinsiz asla geçmez. Ama partneriniz ayıramıyorsa, sakin ve rutin bir hayat istiyor demektir. Bu durumda, asla birbirinize uymuyorsunuz. Ama zıt kutupların birbirini çektiği gerçeğini de unutmayın derim…
Eğer sevgiliniz parmakları baş parmağından serçe parmağına doğru iniyorsa, dengeli olduğu kadar arkadaş canlısı bir yapıya sahip. Tanıdığı herkesle sohbet edebiliyor olması sizi bazen rahatsız etse de o bu durumdan gayet memnun.
Başparmaktan serçe parmağa doğru orantılı küçülen parmaklara sahip kişilerin, ayrıca dengeli ve detaylar konusunda titiz olması, tanışma yıl dönümünüzü unutmayacağının da bir göstergesi.
Parmakları aynı boyda bir partneriniz varsa, gidin ve hemen evlenin. İnanılmaz sadık olmasının yanında onun yanında kendinizi her zaman güvende hissedersiniz. Mantıklı bir yapısı olması bazı zamanlarda sizin için dezavantaj olsa da bu sevgilinizin harika biri olduğu gerçeğinin değiştirmez.
Eğer ikinci parmağı baş parmağında uzunsa yaratıcılık tam da sevgilinizin işi. Bu kadar coşkulu ve yaratıcı olması size alışılmışın dışında sürprizler yapacağının da bir işareti…
Gelelim en farklı detaya… Eğer partnerinizin parmaklarında tüyler varsa, hassas ve bir kadar da duygusal olduğunu göster. Tabi bunları içinde yaşaması, bu gerçeği değiştirmiyor.
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