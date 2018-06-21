Korkunç olay güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fomara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir ilişkileri bulunan Melisa K., (22) ile E.Y.(23), bir kafeye geldi. DHA'nın haberine göre, kafede tartışmaya başlayan gençler, ayrılma kararı aldı. Masadan kalkan E.Y., kafenin asansörüne doğru geldiği sırada, Melisa K., çantasından çıkardığı bıçak ile önce bağırdı sonrada kendisini defalarca bıçakladı. Yere yığılan Melisa K., ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





ÇANTASINDAN BIÇAĞI ÇIKARTIP KENDİSİNİ BÖYLE BIÇAKLADI



Öte yandan olay kafeye ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, E.Y.'nin kafeden çıkması ve asansöre doğru yürümesi, arkasından gelen Melisa K.'nin çantasından bıçağı çıkarması ve karnına defalarca saplaması daha sonrada yaralı olarak yere yığılması yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



