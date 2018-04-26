'Sevilay Soruyor' pazar günü Habertürk TV'de başlıyor!

Her biri kendi alanının en iyisi, Türkiye’ye ilham veren başarılı ve güçlü isimleri ilk kez bu kadar yakından tanıyacaksınız! Çünkü bu kez “Sevilay Soruyor”

Her sözü, her yaptığı Türkiye’nin gündemi oldu! Çok konuşuldu, çok tartışıldı; çünkü o Aziz Yıldırım… 3 Temmuz sürecini ilk kez Metris Cezaevi önünde anlatan Aziz Yıldırım, evinin kapılarını ilk kez Sevilay Yılman’a açıyor!

Sevilay Yılman’ın sunduğu “Sevilay Soruyor” 29 Nisan Pazar saat 11.15’te Habertürk TV’de başlıyor!