24 Haziran seçimlerine kısa süre kala, partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletmek için son hazırlıklarını yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına belirlediği listede yer almayan isimler krize neden oldu. Gazete Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'de yaşanan bu krizi HABERTURK.COM'a yorumladı.



Partiler, 24 Haziran Genel Seçimler öncesi milletvekili aday listelerini Yüsek Seçim Kurulu'na (YSK), bugün (21 Mayıs 2018) saat 17.00'ye kadar teslim edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisinden aldığı yetkiyle hazırladığı taslak milletvekili aday listesi dün ortaya çıktı. Listede CHP'nin önemli isimleri yer almazken; Eren Erdem, Ali Şeker, Barış Yardakaş gibi isimler itirazların ardından tekrar listeye eklendi.



Gazete Habertürk yazarı Sevilay Yılman, son 24 saatte CHP'de yaşanan gelişmeleri yorumladı. Yılman, CHP'nin milletvekili aday listesi hakkında, "Listeler henüz taslaktı. Kemal Kılıçdaroğlu, tam yetki aldığı için parti meclisi onayına sundu ancak bu liste YSK'ya verilmeden sızdı. Birtakım önemli isimlerin liste dışı kaldığını öğrendik. Eren Erdem, Ali Şeker, Barış Yarkadaş gibi... Ali Şeker'in seçilebilecek bir yer olan İstanbul 2. Bölge 7. sıra adayı olduğu bilgisi gelirken, diğer adaylar hakkında bir bilgi henüz gelmedi" dedi.



“İNCE'DEN REST BEKLENEMEZ”

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın iki ismin listede almasından sonra, İnce'nin Kılıçdaroğlu'na itirazlarını ilettiğini belirten Yılman, "Muharrem İnce, itirazlarını iletti ancak başka ismi listeye sokamamış. İnce'den rest çekmesini kimse bekleyemez. Arkadaşlarını savunmak adına gerekli konuşmayı yaptığı söyleniyor" dedi.

"SEÇİLECEK YERDEN SADECE 15 KADIN ADAY, FELAKET"

Sızan listenin ardından parti tabanında herkesin şaşkın olduğunu belirten Sevilay Yılman, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi dengeleri gözettiğini anlamak çok zor. 'Sola tırpan vurdu' deniliyor ancak diğer taraftan KHK mağduru Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu var. Kılıçdaroğlu'nun bu listeyle kademisyenlere ağırlık verdiğini söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimleri de kesmiş, Tur Yıldız Biçer de yok. Kendisi aktivist bir isim, neden listeye koymadığı ilginç. Kemal Kılıçdaroğlu, bu listeyi tek başına yapmış olamaz. Tekin Bingöl, Erdoğan Toprak'ın bu listeyi yapanlar arasında olduğu iddiası var. Bu listeyle CHP'de kadının adı silinmiş durumda. Seçilecek yerlerden sadece 15 kadın aday gösterilmiş, bu bir felaket. 15 kadınla CHP temsil edilecek. Kadın eşitliği diye bağırırken, olan kadınları silip atmak abesle iştigal" ifadelerini kullandı.

"Dengeler gözetilmeden yapılmış bir liste" diyen Yılman, "Antalya'da merkezi temsilen adaylar var. Yörükleri, köylüleri temsil edecek aday yok. Antalya merkeze ağırlık veren bir liste olmuş. Bazı yerlerde ise ekonomisi güçlü adaylara yer vermiş mesela Ali Çeşmeci gibi" diye konuştu.

"TEPKİLER İSTİFAYA DÖNÜŞMEZ"

CHP'nin milletvekili aday listesine ilişkin tepkileri değerlendiren Yılman şunları söyledi:

"Bu liste çok tepkilerle karşılaştı ancak, genel olarak bu itirazların hiçbiri istifaya dönüşmez. Bu bir öngörü ama eminim. Bu insanlar, 'Bana haksızlık yapıldı' diyor ama 'Partim için çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim' de diyor. 'Cumhurbaşkanı adayımız İnce'yi seçeceğiz, ama ilerki zamanlarda da bu haksızlıkların hesabını soracağız' ifadelerini kullananlar var. Kimse istifa beklemesin. Bir sarsıntı oldu, çok şiddetli sarsıntılar var ama bunlar gelip geçici. Şu anda parti görüntüde de ikiye bölünmüş gibi duruyor. Partililer, öncelikle Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi en iyi sıralara taşımak, sonrasında kırgınlıkları görüşeceklerini söylüyor."

"BÜYÜK HÜSRAN YAŞADIĞINI BİLİYORUM"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, arkadaşlarını listede görmek istediğini, Türkiye genelinde de kendi arkadaşları dışında partiye oy getirecek isimleri de genel bir liste olarak sunduğunu belirtti. İnce'nin taleplerinin yerine getirilmediğini söyleyen Yılman şunları söyledi:

"Dün çok büyük bir hüsran yaşadığını biliyorum. Dün genel başkanla görüşmek üzere randevulaştığını biliyorum. İnce'nin sesi kısık ama bu bahaneye sığınması toplumda karşılık bulmadı. Bu gerekçe bir kırgınlıktı. Ankara'da kalıp 'Müdahale edebilir miyim, listelerde bir değişiklik yapabilir miyim' diye kalmak istedi. Listeleri değiştiremiyor o yüzden mitinglerine yöneldi. Muharrem İnce kırıldı, araları çok iyi değildi. Ben böyle bir şey bekliyordum. Muharrem İnce bunu çok büyük bir problem yapmıyor. 'Kemal Kılıçdaroğlu'na tavır alalım, bedel ödetelim' anlayışı yok. 'Cumhurbaşkanlığı adaylığında İnce'ye oy verelim ancak Meclis'te sol tandanslı olanlar HDP'ye, sağ tandanslılar İYİ Parti'ye oy versin' gibi CHP'nin Meclis'teki gücünü azaltacak bir anlayış da var."

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